El ple de Tarragona aprova destinar part de la Tabacalera a un centre universitari

El ple de Tarragona ha aprovat aquest divendres destinar el mòdul 5 de l'edifici de la Tabacalera a la construcció i gestió d'un centre universitari i de Formació Professional. Amb els vots a favor del PSC, ERC i Junts per Tarragona i els vots en contra de PP, Vox i En Comú Podem, el consistori ha decidit cedir l'espai a l'Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES) per un període de 40 anys: els primers 20 de forma gratuïta i els 20 darrers amb un cànon anual d'uns 212.000 euros. EUSES vol desenvolupar un nou campus per impartir estudis en l'àmbit de l’esport, la salut i la tecnologia, amb una inversió estimada d'uns 4,5 MEUR. L'empresa té un centre adscrit a la URV en la branca de ciències de la salut.