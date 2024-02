Moll de Costa acull per primera vegada cinc exposicions de forma simultània

El Moll de Costa de Port Tarragona acull per primera vegada 5 exposicions de temàtica cultural adreçades a tots els públics. Les exposicions, enumerades de més antigues a més recents, són les següents: ‘Retrospectiva d’un llegat de Josepa Miró’ (18 de gener – 25 de febrer); ‘La Cúpula de la Sostenibilitat’ (1 de febrer – 30 d’abril); ‘Lo Fruit’ (8 de febrer – 17 de març); ‘Geografies Josep Vallverdú’ (14 de febrer – 17 de març); ‘Agents rurals: els guardians del medi natural’ (16 de febrer – 17 de març). L’entrada de tots els espais és de caràcter gratuït.

El Port de Tarragona omple de gom a gom els Tinglados i el Refugi 1 amb exposicions de caire artístic, social i mediambiental. La reforma i actualització de les instal·lacions del Refugi 1 amb treballs de pintura i d’instal·lació de nova il·luminació ha permès utilitzar-ne els 3 espais amb 3 mostres de manera simultània que, sumades a les que s’ofereixen el Tinglado 1 i 2, sumen cinc exposicions coexistents per primer cop a la història del Moll de Costa.

Divendres 16 de febrer s’inaugura l’exposició ‘Agents rurals: els guardians del medi natural’ a la sala 2 del refugi 1 del Moll de Costa. L’acte, presidit per la directora general dels Agents Rurals, Elisenda Pérez, és un homenatge a la feina d’aquest Cos de cara a la ciutadania. L’exposició estarà oberta fins al 17 de març.

La mostra té com a objectiu incrementar el coneixement sobre la feina que fan els Agents Rurals. Així doncs, l’exhibició proposa un itinerari per la història del Cos d’Agents Rurals i aprofundeix en les diferents feines que desenvolupa, així com els Grups de suport i els Grups especials amb què s’ha dotat per poder dur a terme actuacions altament especialitzades.