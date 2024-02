Junts s’ofereix a entrar a l’equip de govern de Tarragona: «Depèn de l’alcalde»

En minoria, amb Esquerra Republicana o amb En Comú Podem. Totes tres opcions són vàlides per al grup municipal de Junts per Catalunya a l’Ajuntament de Tarragona, que s’ha oferit a entrar a l’equip de govern. El portaveu de la formació, Jordi Sendra, es reunirà pròximament amb l’alcalde, Rubén Viñuales, qui va afirmar fa pocs dies que només contemplaria una ampliació si aquesta implicava tenir majoria.

«Mai hem posat cap línia vermella als comuns i continuem creient que la millor opció seria un pacte amb PSC i ERC», manifestava el portaveu de Junts. El «no» d’ECP a Viñuales i la tensa relació entre socialistes i republicans, fan descartar qualsevol de les dues opcions.

En aquest sentit, Sendra no descarta un govern en minoria: «L’alcalde ha d’escollir entre un govern dèbil de nou consellers o reforçar-lo amb els tres consellers de Junts». L’edil creu que, si l’executiu socialista continua tal com està, «acabarà esgotat i no donarà l’abast».

Per això, Junts ha allargat la mà al PSC per tenir «un govern més fort i estable». «Nosaltres hem vingut a treballar per Tarragona, des de l’oposició o des del govern», afirmava Sendra, qui és conscient que, ara, tot «depèn de l’alcalde». En cas que el batlle declini l’oferta, la formació valorarà «l’acció política a seguir en el futur». Una resposta negativa per part de Viñuales, podria refredar relació entre Junts i PSC, que fins ara han mostrat una gran entesa.

En aquest sentit, Sendra ha valorat positivament els primers mesos de Junts a l’oposició. «Hem estat decisius i cabdals en molts temes importants de la ciutat», assegurava l’edil, qui treia pit de tots els acords que van arribar a tancar amb el govern durant les negociacions de les ordenances fiscals i el pressupost.