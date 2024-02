El Joan XXIII de Tarragona suma tres equips pel diagnòstic de cardiopaties i càncer

L’Hospital Joan XXIII ha incorporat aquesta setmana tres nous equips d’alta tecnologia per al diagnòstic de càncers i malalties del cor. La doctora Marta Milà, cap de l’àrea de Medicina Nuclear de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) a Tarragona, destaca que el disseny de les instal·lacions s’ha fet en col·laboració amb diversos professionals i procurant el màxim confort per a les persones ateses.

Per això, ara els espais incorporen grans imatges de paisatges naturals i una il·luminació regulable en color i intensitat, creant un clima de tranquil·litat i serenor per disminuir l’angoixa que sovint acompanya les persones que es fan aquestes exploracions.

Francesc Xavier Ramon, responsable de Suport Tecnològic i Recursos de l’IDI Tarragona, explica que a la nova sala de radiologia digital robotitzada d’última generació s’hi podran fer estudis radiogràfics de gran precisió, amb rapidesa i mínima dosi de radiació. Els nous equipaments han tingut un cost d’1.524.927,53 euros.