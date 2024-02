La Generalitat frena la instal·lació de càmeres de vigilància a la Part Alta de Tarragona

Han passat nou mesos des que l’Ajuntament de Tarragona va adjudicar el contracte per a la instal·lació de 28 càmeres de videovigilància a la Part Alta i encara no se n’ha col·locat cap. El motiu és que la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Tarragona, ha frenat aquesta intervenció i ha requerit al consistori el canvi de les càmeres previstes al plec de condicions tècniques per unes que siguin més petites.

Cal tenir en compte que la Part Alta està protegida a nivell patrimonial pel gran nombre d’edificis històrics que hi ha al barri. Per aquest motiu, l'Ajuntament necessitava una autorització per part la Generalitat per dur a terme l’actuació. El passat 25 d’octubre, després d’elaborar un estudi, la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural va suspendre la tramitació de la intervenció perquè considerava que les càmeres eren massa grans, fet que podria contaminar visualment el patrimoni històric del barri, generant un impacte negatiu.

Poques setmanes després, l’Ajuntament va rebre la notificació per part del Govern català amb els seus requeriments. Des de llavors, el consistori, des del departament de TIC, ha estat negociant amb l’empresa que va guanyar la licitació al maig —Alphanet Security Sistems SL— per si podien assumir aquest canvi de la mida de les càmeres. Aquesta setmana, l’adjudicatària ha declinat la proposta perquè representa un sobrecost per a ells, ja que els nous dispositius, d’inferior mida, surten més cares.

L’Ajuntament, que farà les adaptacions necessàries per donar compliment al que exigeix la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural, ha de començar de nou el procés per adjudicar el projecte. «Iniciarem immediatament la nova licitació amb les variacions tècniques que demana la Generalitat», apunten des del govern municipal. Això sí, primer haurà de trobar els diners per ampliar el pressupost de licitació.

El contracte per a la instal·lació de les 28 càmeres de videovigilància a la Part Alta constava de dos lots. El primer contemplava el subministrament i la implantació dels dispositius de vigilància, mentre que el segon preveia la implementació d’un sistema de gestió, gravació i analítica de vídeo. En la primera licitació, el pressupost ascendia fins als 120.000 euros, aproximadament.

Aquesta actuació, que trigarà encara uns mesos a arribar després d’aquest inesperat entrebanc, millorarà la seguretat a la Part Alta generant un efecte dissuasiu que ajudarà a reduir els delictes i actes vandàlics. Alhora, facilitarà les possibles investigacions a l’hora de determinar l’autoria de les infraccions.