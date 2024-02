Els estudiants xinesos de castellà de la Rovira i Virgili celebren l’inici de l’any del Drac

Una fira de tallers i menjar, el ball del drac i l’actuació amb instruments van omplir ahir dijous la plaça de la Concòrdia del campus Catalunya. Els estudiants del ‘Programa formatiu per a alumnat sinoparlant’ del Centre d’Estudis Hispànics de la URV van organitzar les activitats que marquen l’inici del nou any a la Xina, l’any del Drac.

El curs vinent es compliran trenta anys des que el primer grup d’estudiants xinesos va arribar a la Universitat per seguir un curs d’espanyol com a llengua estrangera, i en farà vint que es van signar els primers convenis d’estudis amb universitats xineses.

Des d’aleshores, s’han format 1.200 estudiants de grau, que arriben a la URV per cursar tercer i quart, o només un dels dos cursos. L’experiència a la URV és significativa per aquests estudiants, que surten per primera vegada de la Xina. La seva estada també els serveix per ser ambaixadors de la seva llengua i cultura fora del seu país i s’ho prenen molt seriosament, tal com explica Sandra Iglesia, que és directora del Centre d’Estudis Hispànics.

Amb aquest objectiu cada any organitzen la celebració de l’Any nou xinès a la Universitat i, des de fa ja uns anys, també a la ciutat. El 24 de febrer a la plaça Corsini s’hi podrà tornar a trobar una fira d’objectes i menjar i espectacles d’11:30 a a 13:30 h.