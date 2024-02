ECP trencarà relacions amb Viñuales si continua fent noves zones regulades

«O paren de pintar zones regulades fins que hi hagi un PMUS que ho justifiqui o trencarem relacions amb el govern». Així de contundent es va mostrar ahir el portaveu del grup municipal d’En Comú Podem, Jordi Collado, qui va mostrar la seva preocupació per un plànol que li va arribar «per un grup de Whatsapp», en el que es preveu la creació de noves places d’aparcament regulat en diverses zones com la Vall de l’Arrabassada o la zona de les platges. «Ens han comentat que és un pla de treball i que només queda per pintar la zona de l’Arrabassada», afirmava l’edil, qui, igualment, està preocupat pels darrers moviments del govern.

El conseller va carregar contra l’alcalde, Rubén Viñuales, per «l’incompliment de l’acord que vam pactar durant les negociacions de les taxes». Collado assegurava que els socialistes es van comprometre a «no ampliar zones verdes ni blaves fins a l’aprovació inicial del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS). Per aquest motiu, ECP demanarà en el ple d’avui que s’incorpori un punt d’urgència a l’ordre del dia per «iniciar els tràmits corresponents per modificar la normativa que regula l’aparcament regulat».

Els comuns volen que deixi de ser competència exclusiva de l’alcalde i que passi a ser decisió del Consell Plenari. De la mateixa manera, buscaran que els treballadors puguin aparcar, com els residents, a les zones regulades. En aquest sentit, creu que la mesura que ha adoptat l’Ajuntament que permet als residents permutar sectors per motius laborals és «interessant», però insuficient».

En el ple de demà, En Comú Podem també presentarà una moció per impulsar dues instal·lacions esportives a la platja del Miracle i a la de l’Arrabassada. «Són dues instal·lacions que ja existeixen, però són petites i precàries», assenyalava el conseller d’ECP, Toni Carmona. L’edil assegurava que existeix «una necessitat per part de la ciutadania de poder fer esport de forma gratuïta a l’aire lliure», a més de fer-ho «en comunitat».