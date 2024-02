La Bóta amenaça amb deixar de participar en la Rua de l'Artesania de Tarragona

La Colla La Bóta denuncia haver-se sentit menystinguda per l’Ajuntament de Tarragona durant les festes de Carnaval. Concretament, l’entitat considera que va rebre un tracte injust a l’entrega de premis del Concurs de Comparses. El Premi Sàtira el va guanyar la comparsa Nou Ritme. La Bóta explica en un comunicat que els «sorprèn molt negativament» que el premi no hagi estat per cap de les dues comparses «que fa anys que mantenim la sàtira viva dins la rua de forma quasi exclusiva».

«Considerem que la nostra comparsa o la comparsa La Murga Matutina n’eren mereixedores, tant per la seva reivindicació activa any rere any, com per les temàtiques triades per les nostres carrosses aquest any en concret», afegeix l’escrit. El jurat va premiar la comparsa Nou Ritme pels seus cocodrils, que segons l’organització, «van captivar a tot el públic». La Bóta creu que el veredicte del jurat és injust i que és erroni.

Polèmica pel premi

Segons les bases del concurs, el Premi Honorífic Sàtira s’entrega a la comparsa o entitat que, a proposta de la Comissió del Carnaval, hagi utilitzat més aquest vessant i d’una manera més visible, és a dir, hagi protagonitzat un fet simpàtic durant la festivitat del Carnaval.

L’associació tampoc entén que l’Ajuntament no l’hagi reconegut en el vídeo resum de la festivitat. «Això, lluny de ser un fet anecdòtic, és una prova de com l’Ajuntament de Tarragona continua ometent la nostra importància cabdal en allò que ells anomenen la Festa Major d’Hivern de la ciutat», diuen al comunicat. Per aquests motius, reclamen una revisió del veredicte.