La renovada Facultat d’Educació i Psicologia de la URV obrirà les aules als estudiants el febrer del 2026

«Ara sí». Finalment, la Universitat Rovira i Virgili reformarà el seu edifici més antic: la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia. La universitat invertirà 7,2 milions d’euros en renovar l’espai de 8.400 metres quadrats, que es va inaugurar el 1976. La previsió és que els alumnes i els docents puguin fer-hi activitat acadèmica de nou al febrer del 2026.

«Tenim els recursos i la voluntat per portar a la realitat el projecte», va reblar el rector Josep Pallarès. La despesa s’afrontarà amb recursos íntegres de la universitat, que va buscar, sense èxit, finançament europeu. La licitació dels treballs sortirà a concurs la setmana que ve i es preveu adjudicar-la al juny, per començar les obres aquest mateix estiu.

«Serà una reforma íntegra, millorant l’eficiència energètica de l’edifici, però mantenint la seva estructura», va explicar Urbano Lorenzo, vicerector de Política Científica. Es preveu instal·lar plaques fotovoltaiques arreu de l’estructura.

Projecte senzill

«És un projecte ambiciós, que tècnicament és fàcil i amb un resultat plàstic molt vistós», va afegir el vicerector. Les obres no preveuen cap edificació nova i tampoc cap canvi en els accessos al recinte. Tot i això, la facultat tindrà una «pell nova», amb canvi d’enllumenat, terra, sostre i mobiliari.

A part, una de les grans intervencions es farà a l’Aula Magna, per on es calcula que hi han passat uns 19.000 alumnes, que tindrà noves cabines, un escenari més gran i mobiliari nou. «També treballarem pensant en l’Orquestra Simfònica de la universitat, perquè pugui créixer en un espai més gran», va remarcar Lorenzo. Els responsables també van destacar la transformació que viurà l’antiga biblioteca, ara sala d’estudi, que acollirà deu nous espais per a grups de recerca.

«Passarem d’un edifici de l’EGB a un del segle XXI», va sentenciar Pallarès. Els treballs s’espera que acabin el desembre del 2026 i que, un mes i mig més tard, hi puguin entrar professors i alumnes. «No hem fet unes obres en fases perquè hem prioritzat fer-ho en el menor temps possible», va aclarir el rector.

Sense renúncies

Tot i la inversió, l’equip de govern de la universitat no descarta impulsar en el futur una nova facultat al Campus Catalunya, projecte que es va haver d’aturar per motius econòmics. «No renunciem als projectes pendents», va dir Pallarès. En aquest sentit, el rector va recordar dos projectes pendents de la URV. D’una banda, l’ampliació d’aularis i despatxos al Campus Catalunya. De l’altra, el trasllat de la Facultat de Medicina al Campus Bellissens.