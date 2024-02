L'antic centre penitenciari de Tarragona acull la nova edició del Cicle En Dansa

Aquesta primavera 2024 el Cicle En Dansa ofereix una nova edició en un altre espai singular, endinsant-se en aquesta ocasió a l’antic Centre Penitenciari de Tarragona, ubicat a L’avinguda República Argentina.

El projecte, que va començar a caminar al 2022 de la mà de la secció d’arts escèniques de l’Ajuntament de Tarragona, vol donar a conèixer companyies, professionals i ballarins arrelats o amb denominació d’origen del territori. Ho fa unint la dansa contemporània amb espais singulars, desconeguts o amb un component de descoberta històrica i els obre i apropa a la ciutadania.

Així, des de l’estiu de 2022 s’ha introduït la dansa contemporània en diferents espais de la ciutat, com la Tabacalera de Tarragona, l’antiga fàbrica de la Chartreuse, patis i interiors de cases de la Part Alta i les coves del Llorito a l’Anella Verda de la ciutat.

En aquest cas, tal com ha assenyalat la consellera de Cultura i Memòria Democràtica de l’Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, «la dansa ens permetrà endinsar-nos i conèixer de prop l’edifici de l’antic centre penitenciari de Tarragona, que esdevé un veritable espai escènic, revaloritzat dins la memòria històrica de la nostra ciutat». La consellera ha conclòs recordant la importància «d’obrir a la ciutadania espais com aquests plens de càrrega emocional per transmetre la nostra memòria democràtica».

La directora dels Serveis Territorials de Justícia a Tarragona, Virginia Martínez, ha expressat que «potenciem l’edifici de l’antiga presó per reivindicar i visibilitzar el què representa la repressió franquista i a més obrim a la ciutadania un espai tancat abans».

A la presentació d’aquest matí també ha assistit una de les companyies de dansa participants a la nova edició del cicle. La directora i ballarina Carla Sisteré ha explicat que «les peces presentades s’alimenten de l’espai on som, les seves emocions i veus. La memòria no es pot ignorar quan representes una peça en un lloc com aquest».

El programa d’aquesta primavera

La nova edició del cicle En Dansa ofereix aquesta primavera cinc passis distribuïts en 3 dissabtes dels mesos de març, abril i maig. En concret, l’activitat inclourà una visita guiada per l’edifici de l’antic centre penitenciari de Tarragona més peces de dansa. El cicle arrencarà el 9 de març amb un doble passi de la cia Laia Santanach, amb l’espectacle Ballant Ballàvem i de Until death de Carla Sistaré i Aaron Vàzquez. Dissabte 13 d’abril serà el torn de la cia Dancescape, amb Human 21’ i de Magrana Cultura Contemporània, que oferirà Origen. Finalment, dissabte 18 de maig clourà el cicle Rise, de Roser Tutusaus i Tom Weksler.

Des de l’estiu 2022 han participat un total de 27 companyies fins a dia d’avui (més les 5 d’aquesta primavera) i més de 1554 persones han pogut gaudir de l’experiència que l’En Dansa ofereix, aconseguint el 95% d’ocupació de totes les seves funcions.

Les funcions són gratuïtes. Les invitacions per assistir-hi es poden adquirir a partir d’aquest dijous a través d’entrades.tarragona.cat i a les taquilles del Teatre Tarragona.

El cicle En Dansa, sumat al mercat professional Especial Dansa que tindrà lloc per primera vegada a Tarragona el pròxim 19 de març; i el projecte Dansar la ciutat, que compta amb el suport de la Red de Teatros, Auditorios y Festivales, representen l’aposta ferma que des de l’Ajuntament s’està fent per la dansa.