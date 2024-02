L'ACA remodela l'estació per controlar el cabal d'aigua en el riu Francolí dins de Tarragona

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha formalitzat el contracte per a remodelar l’estació d’aforament en el riu Francolí, dins del terme municipal de Tarragona, al Tarragonès. Aquest punt de control, en servei des de 1974, es troba ubicat al tram baix del Francolí, concretament a la resclosa de Sant Salvador. La infraestructura no es va dissenyar com a infraestructura de mesura, sinó que aprofita la geometria del sobreeixidor de la resclosa i una escotadura a la seva zona central que fa les funcions de secció d’aigües baixes. A més, uns actes vandàlics van afectar les instal·lacions elèctriques i els sistemes d’adquisició, emmagatzematge i comunicació de dades i, per aquests motius, s’ha considerat necessària la seva remodelació.

L’estació d’aforament remodelada suposarà una inversió superior als 659.000 euros i rebrà ajuts dels fons europeus Next Generation.

L’actuació, que aprofitarà la ubicació de l’estació d’aforament existent, evitarà generar noves alteracions del medi i, a més, s’inclourà l’adequació de l’entorn i la millora de la connectivitat fluvial, habilitant una escala de peixos i una rampa d’anguiles. Les obres, per tant, permetran millorar el control de cabals (baixos, ordinaris i d’avinguda) i també fer un seguiment de la qualitat del riu controlant paràmetres com el pH, la terbolesa, la presència de matèria orgànica i amoni, entre d’altres, així com quantificar la precipitació.

Els equips d'emmagatzematge local i transmissió de dades hidrològiques i de qualitat de l’aigua s'encarreguen de recollir i emmagatzemar la informació mesurada pels sensors d'un punt de control o estació, i realitzar la comunicació de les dades, en temps real, al centre de procés de dades de l'ACA.

Xarxa de control

L'ACA disposa d'una xarxa de control automàtica, amb prop de 190 punts de control, en embassaments, aforaments en rius i canals, estacions de qualitat i piezòmetres per a controlar l'estat dels recursos hídrics.

Aquesta xarxa es divideix en 80 aforaments en rius, 12 en embassaments, 31 en canals de derivació, 12 en estacions automàtiques de control de la qualitat i 54 piezòmetres automàtics.

Per dur a terme la mesura directa i puntual de cabals en rius i canals, l’ACA disposa de tècnics aforadors i mitjans materials (equips d’aforament) per realitzar mesures d’aforament de cabals. Aquestes mesures es realitzen en tots els escenaris hidrològics (sequera, normalitat i episodis d’avinguda) amb diferents objectius com poden ser: control de cabals ambientals o, a l’altre extrem, cabals d’avinguda, verificació i calibratge de les corbes de cabals (relació alçada – cabal) de les estacions d’aforament, control de les derivacions dels aprofitaments d’aigües superficials, realització d’estudis tècnics o científics, entre d'altres.