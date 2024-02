Els residents de l’àrea regulada d’aparcament de Tarragona podran canviar de sector per motius laborals

Les places verdes d’aparcament regulat que s’han pintat a l’entorn de l’Hospital Joan XIII, i que han entrat en vigor aquest febrer, han provocat queixes entre els treballadors de la zona. I és que, ara, tenen més complicacions a l’hora de trobar un lloc on estacionar. Conscients d’aquesta problemàtica i amb la voluntat de posar-hi remei, el govern municipal de l’Ajuntament de Tarragona impulsarà dues mesures per ajudar tant a autònoms com a assalariats.

Segons ha pogut saber Diari Més, l’alcalde, Rubén Viñuales, signarà avui un decret que permetrà que les persones empadronades dins de l’àrea d’aparcament regulat puguin canviar el seu sector per motius laborals. És a dir, podran escollir entre ser residents de la zona on tenen el seu domicili o de la zona on treballen. Això beneficia, per exemple, algú que viu a la Part Alta i no fa ús de les places verdes que hi ha al barri (sector 2), i sí que utilitza les que hi ha als voltants del Joan XXIII (sector Francolí), que és on treballa.

«És una permuta, podran triar la zona on vulguin aparcar per motius de feina», assenyala la consellera de Mobilitat, Sonia Orts. Respecte a la possibilitat de tenir el distintiu de resident de dos sectors alhora, l’edil explica que no s’ha contemplat. D’altra banda, cal tenir en compte que aquesta proposta només afecta els ciutadans que viuen en una zona regulada: «Si vens de Bonavista o Sant Salvador, no pots fer cap canvi perquè ets empadronat, però no resideixes en cap sector regulat».

El decret, que entrarà en vigor de forma immediata, contempla una segona mesura. Els autònoms i assalariats que siguin residents d’una zona regulada, podran registrar el seu vehicle d’empresa encara que no en siguin els titulars ni estigui donat d’alta a l’Ajuntament de Tarragona.

Orts assenyala que hi ha «força casos» de treballadors que viuen aquí i paguen l’Impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) en un altre municipi perquè tenen vehicles de renting o d’empresa amb domicili fiscal fora de Tarragona. «Fins ara no tenien cap problema perquè el sector on aparcava no estava regulat, però ara sí», explica.

En aquest sentit, la consellera de Mobilitat assegura que les noves zones verdes implementades a l’àrea del Joan XXIII —1.125 places— i a Tarragona 2 —353 places— han tingut «una bona acollida per part dels veïns, però s’ha detectat algun problema o disfunció entre la gent que hi treballa allà». Orts assenyala que el govern municipal ha proposat aquestes dues mesures per tractar de remeiar situacions que no s’havien considerat al principi.

La consellera ha recordat que les persones que vulguin aparcar a l’entorn de l’hospital, tenen com a alternativa, el pàrquing dissuasiu de Guillem Oliver: «Hi ha un parell d’hores que arriba al màxim d’ocupació, però la resta del dia està al 70 o 80%, així que tenim capacitat per rebre més cotxes». El dia de la inauguració, ja es va anunciar que s’estaven estudiant mesures per facilitar als treballadors aparcar en la zona regulada.

Sis sectors a la ciutat

L’àrea regulada d’aparcament de la ciutat està dividida en sis sectors: 1,2,3, 4, Serrallo-Tabacalera i Francolí. Les persones que estiguin empadronades dins d’una d’aquestes, pagant 119,60 euros l’any, podran escollir entre estacionar a la zona verda del districte on viu o del sector en el qual es troba el seu lloc de feina.