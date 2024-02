Investiguen un ferit per arma blanca aquest dimecres a la matinada al barri tarragoní de Campclar

Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió a un home al barri tarragoní de Campclar aquest dimecres a la matinada. Segons ha avançat 'El Caso' i ha confirmat l'ACN, els fets van tenir lloc al voltant de dos quarts de set de la matinada. Un testimoni va avisar que hi havia un home al carrer Llobregat que havia estat agredit.

Quan els agents van arribar al lloc dels fets, molt a prop de la comissaria dels Mossos, van trobar la víctima amb punxades per arma blanca a la cama que, en un principi, no eren greus. El SEM es va encarregar de traslladar a l'Hospital Joan XXIII el ferit, que en cap moment va col·laborar amb els investigadors i no els va facilitar dades sobre la possible identitat de l'agressor o agressors i el motiu de l'atac.