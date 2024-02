Els tarragonins dediquen l’últim adeu al Rei i la Concubina

Els tarragonins van tenir l’oportunitat ahir d’acomiadar-se i vetllar els difunts Rei de Carnestoltes i la Concubina. El Centre Cultural Antic Ajuntament va obrir les seves portes per acollir els seus fèretres, a més d’una cerimònia de record organitzada per La Colla de la Bóta, encapçalada pels amics més íntims d’ambdós personatges, i que van poder presenciar ciutadans de totes les edats, per torns d’entrada.

Els personatges més propers al Rei i la Concubina van aprofitar, entre crits de dolor i plors, per a dedicar-los unes paraules. La minyona del Rei va maleir haver-se quedat sense feina, però va rebre el cònsol de la mainadera de l’antic Rei, que li va prometre que trobaria una ocupació millor. D’altra banda, l’amant de la Concubina es va mostrar angoixada davant la mort de la seva estimada.

La vetllada també va comptar amb la presència de dos creditors, qui van assegurar que els devien diners a ells i a altres ens de la ciutat, com el Club Gimnàstic o l’Ajuntament, que va enviar com a representant l’alcalde. Aquest va recordar que en 40 dies començaria la Setmana Santa, i que «la festa la pagarem entre tots».

Amb tot, una cerimònia marcada per la sàtira, que també va ser molt present en el Testament de la Concubina.La inseguretat ciutadana o el mal funcionament de l’espectacle de drons Nadalenc són alguns dels temes de què es va fer humor en la lectura del document, ahir a la plaça de la Disbauxa, que també va acollir l’enterrament del Rei Carnestoltes, acte que va posar punt final al Carnaval 2024.