Els pagesos bloquegen el pas a més de 1.000 camions al Port de Tarragona

Les protestes de la pagesia van arribar a Tarragona, amb l’objectiu de bloquejar l’entrada de camions al Port, a l’A-27. Vora 500 tractors, de diferents punts del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i comarques de Lleida, es van concentrar als accessos al port i van fer caure en un 83% l’afluència de camions respecte a una jornada normal. Els gestors de la infraestructura van constatar que la presència dels tractors tallant els accessos principals va permetre només el pas de 176 camions entre les sis de la matinada i les dotze del migdia d’ahir. El dilluns se’n van registrar 1.337.

Segons les dades facilitades pel mateix Port, una mitjana de 4.331 camions al dia i 4.581 vehicles entren i surten diàriament de la infraestructura. Una part important de l’activitat, precisament, és l’anomenat Sistema d’Entrega d’Agroalimentaris, que va passar dels 374 lliuraments de cereals de magatzem de dilluns als 151 d’ahir. «Les previsions han funcionat i no s’ha provocat un col·lapse de les entrades, però hi havia transports internacionals que no havien rebut la comunicació i s’han trobat en aquest moment. Però la satisfacció de poder controlar i evitar és notable», va valorar el director de desenvolupament corporatiu del Port, Joan Besora.

Per la seva banda, el coordinador territorial d’Unió de Pagesos al Camp de Tarragona, Pere Guinovart, va afirmar que «el port de Tarragona és el principal enemic» de la pagesia, perquè va assegurar que és la principal porta d’entrada de molts productes que fan la competència als agricultors catalans. Davant de centenars de companys, Guinovart, va reclamar al Govern «aplicar la llei de la cadena alimentària» i no vendre per sota del preu de cost. «Ens hem de poder guanyar la vida», ha afirmat.

El Port rebutja les crítiques

Davant aquest escenari, els responsables del port de Tarragona van rebutjar les crítiques efectuades pels pagesos i van assegurar que les importacions que hi arriben no tenen una «afectació significativa» per al sector, atès que són productes que el país no produeix o que necessita perquè no existeixen al mercat nacional. «Som una infraestructura logística i hem de donar resposta a les necessitats del territori i d’Espanya. Les importacions de mercaderies no suposen cap competència a la nostra producció local, nacional i de la península Ibèrica», va defensar Besora.

Segons va precisar el director de desenvolupament corporatiu, en el cas dels cereals, per exemple, va apuntar que les necessitats del mercat espanyol són de 25 milions de tones anuals, que la collita autòctona no pot cobrir per diversos factors com la sequera, arribant només als 9 milions de tones. «Aquesta diferència li hem de donar resposta i a través dels importadors fem la compra i ens proveeixen de mercaderies bàsiques per fer els pinsos compostos i abastir les granges tant de Catalunya com Aragó», va insistir Besora. L’any 2023, per la infraestructura tarragonina van entrar 7,6 milions de tones de cereals.