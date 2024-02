Ajuntament i Generalitat actuen subsidiàriament a Ca l'Ardiaca davant d'esfondraments a l'edifici

L'Ajuntament de Tarragona i la Generalitat han començat a actuar aquest dimecres de manera immediata i de forma subsidiària a Ca l'Ardiaca davant l'esfondrament de part de la coberta de l'edifici que s'ha detectat en els darrers dies. Les actuacions es fan amb l'objectiu de controlar i aturar les conseqüències d'aquests ensorraments, així com per evitar més danys a l'immoble, segons ha informat el consistori. Aquest dimecres els tècnics ja n'inspeccionen l'estructura i redactaran un informe que permetrà, amb caràcter d'urgència, fer «les tasques indispensables per garantir l'estabilitat de l'edifici i el manteniment dels elements de valor patrimonial, com guixeries i pintures, que estan patint molt per les filtracions d'humitats».

Ca l'Ardiaca, o antiga rectoria de la Catedral de Tarragona, és un antic palau medieval i un dels edificis més emblemàtics de la Part Alta de la ciutat. En el seu interior acull traces històriques des de l'època romana fins a la reconstrucció del segle XIX, motivada per la destrossa soferta durant la marxa de l'exèrcit francès el 1812. L'immoble està situat just davant la façana de la catedral i des de fa una dècada es troba apuntalat i amb una bastida que protegeix els vianants de possibles despreniments, fruit del mal estat en el que es troba.

L'Ajuntament ha requerit en diverses ocasions a la propietat que actuï per garantir-ne la conservació, sense èxit. Fins i tot, en el passat mandat l'equip de govern va estudiar fer una expropiació forçosa; i l'actual consistori vol convertir la casa en un parador nacional. En els darrers anys també hi ha hagut informacions que apuntaven que es podria convertir en un hotel, però l'edifici ha seguit abandonat.

A partir de les primeres inspeccions que s'han iniciat es determinarà exactament quines obres caldrà fer. El cost dels treballs els assumiran el consistori i el Departament de Cultura, que passaran la factura a la propietat, que ostenta la promotora saragossana Desarrollos Arbe, que forma part del Grupo Artal.

Paral·lelament, el Govern va iniciar a principis d'octubre de l'any passat la tramitació per declarar Bé Cultural d'Interès Nacional l'antic palau. El Departament de Cultura ha obert l'expedient per la seva declaració, en la categoria de Monument Històric, després que la Direcció General del Patrimoni Cultural emetés l'informe favorable de la seva incoació el 19 de setembre.