La Zero de Tarragona apuja els decibels

La nit del pròxim divendres serà una nit d’estrena a Tarragona, amb la confluència a la Sala Zero de dues bandes que presentaran els seus nous treballs, en una actuació que promet disparar l’electricitat de la sala.

Són els reusencs El Cantante del Greco i els vendrellencs Guardafuegos, que actuaran a partir de les vuit del vespre, com a punt de partida de les seves respectives gires.

El Cantante del Greco és l’actual projecte de Rafa Olmo, un dels antics integrants de Doble Rombo, que ara toca ben escortat per Ezequiel Citaro al baix i Tomàs Romeo a la bateria. A la Zero estrenaran Muévete conmigo, «un treball amb què volem deixar ben clara l’empremta de la banda» explica el Rafa.

El líder de El Cantante del Greco detalla que les cançons del nou treball són el resultat «d’electrificar» un repertori que, fins llavors, ell havia cantat sol. A més, els de Reus han afegit un parell de temes inèdits «perquè tot plegat tingui més història». Per al concert de Tarragona s’espera alguna sorpresa més, com la presència del saxofonista Dídac Gassó Ariño Vladi, que els acompanyarà en el senzill que dona nom al treball, Muévete conmigo.

El nou disc de El Cantante del Greco es va gravar en una sessió en directe i es publicarà justament el dia 16, però ja s’han presentat diversos avançaments, com Puto Enero o El Puente del Diablo. Guardafuegos, per la seva banda, ja té el seu nou treball al mercat. Es tracta de l’LP Un Billete con Ventana, editat per La Produktiva Records, que inclou vuit temes gravats als estudis La Casamurada, sota la producció de Pepo López (Quique González, Chivo Chivato), i que s’ha editat en format físic (LP i CD) i digital.

Guardafuegos són Rosendo Hernández (guitarra i veu), Miguel Martínez (guitarra), Oriol Moya (bateria), Ferran Robusté (teclats) i Marc Guitart (baix), i el de Tarragona serà el primer concert d’una gira que els durà per Madrid, Andalusia, València, el País Basc o Andorra. «Tocarem, sobretot, els temes del nou disc, perquè encara no s’han estrenat en directe. El públic hi podrà escoltar el Guardafuegos de sempre, però també alguna cosa dels discos anteriors», avança Guitart.