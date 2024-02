Unes desenes de tractors passaran la nit bloquejant l'accés al port de Tarragona

Unes desenes de tractors passaran finalment la nit bloquejant l'accés al port de Tarragona, a l'A-27. Els pagesos han decidit mantenir la mobilització durant 24 hores i, en principi, continuaran el tall fins a les deu del matí d'aquest dimecres. Cap a les set de la tarda han aixecat els talls al polígon industrial Francolí i a l'N-340, que havien iniciat pels volts de les quatre.

Paral·lelament, uns quants tractors han fet marxes pel centre de la ciutat, especialment a la plaça Imperial Tarraco i a la Rambla Nova. Més tard, la gran majoria dels tractors vinguts de les Terres de l'Ebre han tornat cap als seus domicilis per l'AP-7, escortats pels Mossos d'Esquadra, i alguns del Camp de Tarragona han fet el mateix.

A dos quarts de vuit del vespre s'ha celebrat una assemblea a tocar del peatge d'accés al port de Tarragona. Liderats per Unió de Pagesos i la Plataforma Pagesa, han posat en valor la mobilització de tota la jornada i han decidit que els que volguessin passarien la nit a la carretera, tal com tenien previst. Més tard, ja entrada la nit, faran una nova assemblea per decidir com actuaran a partir d'aquest dimecres. La primera intenció és aixecar la protesta a les deu del matí, però no descarten continuar amb altres accions.