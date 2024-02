Tarragona obre ‘La Crida’ per reunir propostes per a l'estiu

La iniciativa convida a totes les persones, entitats, col·lectius i empreses interessades a fer arribar les seves propostes d’activitats per ser incloses dins la programació d’estiu. Com a novetat, enguany La Crida també recull les propostes que fan les persones joves de 12 a 35 anys de manera individual de cara al que els hi agradaria que hi hagués en la propera programació de TarragonaJove.

Les propostes hauran de contemplar uns trets essencials que s’especifiquen a les bases per tal de ser acceptades i valorades. En concret, cal que estiguin dirigides a joves de 14 a 35 anys, que siguin propostes innovadores i aportin valor afegit, que contemplin metodologies creatives en la seva realització, que incorporin la perspectiva de gènere i la mirada intercultural, que es promoguin des de l’autoria i la projecció joves, que es puguin realitzar en el marc dels espais joves (especialment l’Espai Jove Kesse i l’Espai Jove La Palmera) i que siguin inclusives tant referent a la seva accessibilitat com que ofereixi igualtat d’oportunitats.

El període de presentació de les diferents propostes d’activitats, cursos, actes i espectacles començarà aquest dimecres 14 de febrer i restarà obert fins al 15 de març. La presentació de les propostes es farà via web omplint la fitxa d’informació a presentació d’activitats per a joves – Tarragona Jove.

Les propostes recollides es valoraran segons criteris d’autoria jove de les propostes, l’aplicació de la perspectiva de gènere i la mirada intercultural, l’àmbit de les activitats, la capacitat d’autogestió, els recursos que puguin implicar i l'encaix a les línies de programa descrites al PLA LOCAL TARRAGONAJOVE 2021-24.

En l’àmbit cultural, es fa una especial crida als grups, formacions musicals i cantautores joves del Camp de Tarragona que vulguin formar part del programa d’actes del Festival Sota La Palmera o altres cicles culturals promoguts des de la conselleria de Joventut, com són Zona Cultura Kesse o cicle Margalló.