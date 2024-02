Sendra es desmarca del ‘no’ de Junts a la compra de l’antic edifici de Caixa Tarragona

Junts va ser l’únic grup que va votar en contra de comprar l’antic edifici de Caixa Tarragona en el darrer ple de la Diputació de Tarragona, una decisió de la que s’ha desmarcat el portaveu municipal de la formació sobiranista, Jordi Sendra. El conseller de l’Ajuntament de Tarragona considera que el futur equipament de la plaça Imperial Tàrraco serà una «peça clau per a la ciutat, com a capital administrativa de la demarcació».

Abans del ple, Sendra va traslladar la seva opinió al grup «com a cap de llista i portaveu municipal de Junts». A diferència de la diputada tortosina, Meritxell Roigé, que va assegurar que l’edifici no hauria de ser una prioritat, el conseller tarragoní creu que és una operació necessària que servirà per «conformar un hub administratiu a la plaça Imperial Tàrraco». Sendra remarca que, en un mateix espai, hi haurà dependències municipals, provincials i estatals. A més, considera que el projecte ajudarà a reviure edificis desocupats i a donar vida a la plaça.

Respecte a la crítica de Roigé sobre «una Diputació més centralitzada que mai» i que «s’allunya del concepte d’equilibri territorial», el portaveu de Junts a l’Ajuntament de Tarragona assegura que l’ens supramunicipal «té molts recursos que pot destinar a altres municipis i pobles de la demarcació». «Aquesta compra no hipoteca futures inversions», afegeix. Els arguments que va presentar Sendra per fer canviar el sentit de vot de Junts al ple de la Diputació, al final, no van tenir efecte.