Noves protestes dels pagesos amb concentracions a Mercabarna i el port de Tarragona

Els pagesos tornen a sortir a les carreteres catalanes i aquest dimarts centraran les seves accions a Mercarbarna, el principal mercat majorista de Barcelona i d'Europa en volum de comercialització dels aliments frescos; i al port de Tarragona. A Mercabarna, una vintena de tractors ja bloquegen un dels accessos. Els pagesos de les comarques gironines també han tallat la N-II a l’Alt Empordà i finalment, passat un quart de deu del matí, han acabat tallant l'AP-7 en els dos sentits de la marxa al seu pas per Pontós. Tot seguit, han fet algunes barricades amb pneumàtics i han cremat algunes branques. Prèviament, ja havien intentat interrompre la circulació en aquesta via, però els agents ho havien impedit.

Mentrestant, altres agricultors amb els seus tractors fan marxes lentes des de diversos punts cap a Mercabarna i el Port de Tarragona, i provoquen congestions al tram sud de l’AP-7, a la C-51 direcció Valls i a l’A-2 entre Castellbisbal i Sant Andreu de la Barca.

Els pagesos de la Catalunya Central tenen previst concentrar-se a l'eix transversal, a l'alçada de Vic.

A Mercabarna, els tractors hi arribaran en columnes des del Baix Llobregat i l'Anoia, mentre que al port de Tarragona ho faran des de diverses localitats de la demarcació, com Valls, Reus i el Morell; o l'Aldea i Falset, entre d'altres. També preveuen participar-hi des de Lleida, les Borges Blanques i Tàrrega, però en vehicles.

A l'eix transversal, les sortides estan anunciades des de Gironella i Vic; mentre que a les comarques de Girona els pagesos s’han reunit des de les 7 del matí a l'N-II a Santa Llogaia d'Àlguema i a Orriols, i han aconseguit tallar aquesta via i, durant uns minuts, l’AP-7.

A banda, aquest dimecres al vespre, entre les vuit i la mitjanit, es duran a terme marxes lentes i talls a l’N-420 i C-12, a l’alçada de Móra d’Ebre i Móra la Nova; i el pròxim dia 21 hi ha convocada una gran mobilització a Madrid, davant la seu del Ministeri d'Agricultura.

D'aquesta manera, els pagesos posen de nou sobre la taules les seves principals reivindicacions, com la reducció de la burocràcia per a la seva feina del dia a dia o al competència deslleial contra altres mercats més desregularitzats, entre d'altres. La setmana passada els ja van dur a terme diverses marxes lentes fins arribar al centre de Barcelona, on dimecres es van reunir amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès; i el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort.

L'endemà dijous, una representació dels pagesos va reunir-se amb representants dels grups polítics i amb la presidenta del Parlament, que els va rebre al seu despatx. Arran de les trobades van arrencar tres compromisos: revisar les restriccions d'aigua, reduir la burocràcia i agilitzar el pagament d’ajuts. L'acord amb PSC, ERC, JxCat, CUP, Comuns i Cs es va segellar en una proposta de resolució que es portarà a la mesa.

En relació a la reducció de la burocràcia, el conseller Mascort va assegurar divendres que la previsió és que el portal únic comenci a funcionar a finals de març. Segons va dir, ara es troba en una fase beta i s'ha deixat als pagesos que la testegin i facin observacions sobre el seu funcionament.