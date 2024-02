L’Ajuntament de Tarragona valora construir un edifici annex al Palau Municipal per ubicar-hi les seves oficines

El pressupost de l’Ajuntament de Tarragona per al 2024 preveu una partida de 65.000 euros per a la redacció del projecte de reubicació de les oficines administratives que té el consistori a la Rambla Nova. Abans d’elaborar aquest document, es farà un estudi previ que servirà per decidir l’emplaçament idoni per efectuar el trasllat. La Tabacalera o l’antiga Facultat de Lletres són algunes de les opcions que contempla el govern municipal, que també ha posat sobre la taula la possibilitat de construir un edifici annex al Palau Municipal, al solar de la Rambla Vella on s’havia de crear el Museu de la Setmana Santa.

Segons ha pogut saber Diari Més, és una alternativa que els socialistes veuen amb molt bons ulls. Així ho hauria fet saber a algun grup de l’oposició. Des del govern municipal, però, asseguren que «no hi ha cap preferència política». El conseller de Territori, Nacho García, apunta que serà l’estudi preliminar «el que dirà cap on hem d’anar», ja que determinarà quines són les necessitats d’espai. L’edil confirma que la Tabacalera i l’antiga Facultat de Lletres també són opcions que es tindran en compte. «Potser els tres espais són idonis tècnicament, llavors valorarem la diferència de costos i oportunitats».

El conseller recorda que es tracta d’una proposta que es va plantejar durant l’època de Josep Fèlix Ballesteros. En aquest sentit, explica que l’exalcalde «va posar el projecte sobre la taula fa anys» i, ara, s’haurien de fer modificacions per adaptar-los al creixement de personal que ha viscut el consistori durant els darrers anys.

Més enllà de la ubicació definitiva, García considera que el més important és el fet d’abandonar l’immoble on està actualment situada l’OMAC pel qual el consistori està pagant més de mig milió d’euros a l’any de lloguer. Aquest va ser un tema de conversació recurrent durant les negociacions que van mantenir govern i oposició per a l’aprovació de les ordenances fiscals i el pressupost, ja que eliminar aquesta càrrega econòmica suposaria un gran estalvi per al consistori.

El grup municipal de Junts ha defensat, des de la campanya electoral, que l’antiga Facultat de Lletres és el lloc idoni per ser la seu administrativa de l’Ajuntament, una proposta que també comparteix el Partit Popular. El portaveu de Junts, Jordi Sendra, afirmava fa uns dies que l’alcalde es va comprometre a reservar cada any una partida per a la reforma d’aquest equipament de la plaça Imperial Tàrraco. L’executiu socialista, en canvi, afirma que encara no s’ha concretat cap ubicació.

Per al portaveu d’ECP, Jordi Collado, l’alternativa més viable és fer ús d’«un magatzem de la Tabacalera». Indica, però, que «el govern proposava construir un edifici annex al Palau Municipal». «Van assegurar que els costos —entre 4 i 5 milions— i els terminis d’obres eren similars i ho vam acceptar com a opció viable a l’espera que concretessin els serveis tècnics», afirma l’edil, qui assegura que «tant el PSC com nosaltres vam descartar l’antiga Facultat de Lletres per cost i temps d’execució». Collado apunta que la inversió podria ascendir fins als 10 o 12 milions d’euros.

El cert és que encara no hi ha res en ferm i la decisió final es prendrà amb «el consens» de tots els grups, segons el conseller Nacho García.