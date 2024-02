L’adequació del camp de rugbi de Tarragona acaba amb anys de reivindicacions

L’Ajuntament i el Club Rugby Tarragona van tancar ahir anys de reivindicacions amb la finalització de les obres d’adequació del camp de rugbi de l’Anella Mediterrània. Ahir, els Voltors van poder estrenar unes instal·lacions necessàries per a l’entitat i que arriben després de tres mesos d’obres per substituir la gespa natural per gespa artificial. La instal·lació de la nova gespa, se suma a diverses accions de millora per incrementar la seguretat dels esportistes que, tot plegat, han comptat amb un pressupost de 498.086,36 euros.

El conseller d’Esports de l’Ajuntament, Berni Álvarez, va destacar que «es tracta d’una demanda molt esperada que per fi s’ha fet realitat: Tarragona disposa d’un camp de rugbi amb les dimensions i les característiques requerides per rebre l’homologació per part de la Federació Espanyola de Rugbi i acollir competicions professionals de primer nivell, d’àmbit nacional i internacional». Álvarez va destacar que el nou camp de rugbi és «una peça més que col·loca a l’Anella Mediterrània com un dels millors espais esportius a nivell d’Espanya i Europa» i que «aquest ha estat un projecte de ciutat que ha requerit l’esforç de moltes persones».

El president del Club Rugby Tarragona, Matías Segura, va assenyalar que «com en el rugbi, tot i que m’ha tocat a mi fer aquest assaig, això s’ha aconseguit gràcies a l’esforç de tots els socis i la resta de presidents de l’entitat». A més, va afegir que «tenir aquest espai és una reivindicació que teníem des de la nostra creació, l’any 1986. Ara, ho hem aconseguit i suposa un punt d’inflexió per al nostre club, tant a nivell d’entrenament com amb el potencial de creixement que ens genera el camp».

El Club Rugby Tarragona ha entrenat des del mes de febrer de l’any passat en un espai cedit del Complex Educatiu. Llavors, van començar unes obres que es van haver de realitzar en dos temps després que la primera adjudicació comptés amb un error en el projecte. Finalment, ahir es van completar amb un espai de primer nivell destinat a acollir esdeveniments esportius estatals i europeus.

Falten grades i vestuaris

La instal·lació de la gespa no és l’últim pas de l’adequació del camp de rugbi. Álvarez va destacar que l’Ajuntament preveu la creació d’un espai adjacent al camp amb grades i vestidors. Aquest projecte té un pressupost de 880.000 euros i està a l’espera de l’aprovació del Consejo Superior de Deportes per finançar-ho amb els fons Next Generation en un 80%.

El 20% restant ja es troba en una partida del pressupost municipal de més de 250.000 euros. En declaracions a aquest mitjà, el conseller d’Esports va destacar que la construcció dels vestuaris i les grades és una «prioritat» i que es realitzaran quan tinguin la llum verda dels fons europeus. A més, s’espera que aquestes grades es puguin aprofitar per a altres esdeveniments.