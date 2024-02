El bloqueig dels pagesos fa caure un 83% l'afluència de camions al port de Tarragona

El bloqueig dels pagesos al port de Tarragona ha fet caure en un 83% l'afluència de camions respecte una jornada normal. Els gestors de la infraestructura han constatat que la presència dels tractors tallant l'accés per l'A-27 ha permès només el pas de 176 camions entre les sis de la matinada i les dotze del migdia d'aquest dimecres.

Aquest dimarts se'n van registrar 1.024. També han caigut un 59,6% les carregues de magatzem a camió de cereals. Els responsables del port de Tarragona han rebutjat les crítiques efectuades pels pagesos i asseguren que les importacions que hi arriben no tenen una «afectació significativa» per al sector, atès que són productes que el país no produeix o que necessita perquè no existeixen al mercat nacional.