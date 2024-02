La Sang de Tarragona ratifica els nous membres de la junta, tot i la divisió

La Reial i Venerable Congregació de la Sang de Tarragona viu una crisi interna des del passat desembre. En l’assemblea general del passat dijous, els congregants van ratificar els cinc nous membres de la junta directiva amb una votació molt ajustada. 42 vots a favor, 38 en contra i 2 nuls. El resultat cenyit de la consulta va posar en relleu la divisió entre dos bàndols de l’entitat.

«D’una banda, estem contents perquè va guanyar el sí, però a la vegada estem decebuts perquè els resultats ratifiquen que hi ha una desunió interna clara», exposa Ramon Mullerat, sotsprefecte de la Sang. L’escissió es remunta al desembre, quan dotze seglars de la junta directiva van dimitir en bloc, mostrant el seu rebuig vers la direcció de mossèn Queraltó, prefecte de la congregació.

Assemblea polèmica

L’assemblea del passat dijous va ser multitudinària, amb més de vuitanta persones. «Hi havia congregants que no havíem vist mai», comenten fonts de l’entitat. Tot i això, Mullerat afirma que «no va votar ningú que no estigués al corrent del pagament de les quotes». «Vam portar un control exhaustiu», afirma el sotsprefecte.

Encara que hi va haver una gran participació a la reunió, la direcció de l’entitat només va enviar la convocatòria per correu electrònic als congregants. Tradicionalment, la Sang envia aquests avisos per correu postal. «Han deixat fora a mínim un 35% dels membres», denuncien fonts de la congregació.

Mullerat reconeix que va ser un «error» que no «tornarà a passar». «Ho sentim molt, som molt pocs i anem de bòlit. Tot i això, els socis que no tenen correu electrònic els pots comptar amb els dits de la mà», diu el sotsprefecte.

Possible impugnació

Segons ha pogut saber aquest mitjà, diversos congregants s’estan plantejant impugnar les dues assemblees recents perquè «no s’han celebrat conforme a dret», al només enviar la convocatòria per correu electrònic.

En qualsevol cas, la junta directiva segueix incompleta, ja que només s’ha trobat relleu a cinc dels dotze seglars que van dimitir. Tot i això, no s’esperen més canvis en el si de l’entitat fins al pròxim juny, quan se celebraran eleccions. «Ens consta que de 25 dones que hi ha a la congregació, no han preguntat a cap ni una si volien formar part de la junta directiva», apunten fonts de la Sang.

En mes i mig, es viurà la Setmana Santa a la ciutat, la celebració més important per a l’entitat. Tot i el terrabastall, la direcció ja es focalitza en l’organització de la processó. «El temps que falta el dedicarem a treballar dur perquè tot surti bé», explica Mullerat. Un cop passades les festivitats, es convocaran els comicis. «Tan aviat els estatuts ens permetin convocar eleccions ho farem. La voluntat és unir criteris i opinions i aconseguir el major suport possible», conclou el sotsprefecte.