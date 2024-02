El Port i el Col·legi de Metges de Tarragona estudien impulsar una residència al carrer del Mar

El Port de Tarragona, juntament amb el Col·legi Oficial de Metges de Tarragona (COMT), està estudiant la possibilitat de rehabilitar un edifici del carrer del Mar per convertir-lo en una residència. Així ho anunciava el seu president, Saül Garreta, a través de les xarxes socials. Amb el nou equipament, el COMT oferiria allotjament a estudiants de medicina que es preparen per a l’examen MIR (Metge Intern Resident) i a aquells que han superat la prova i estan exercint com a metges residents a Tarragona.

Segons detalla Garreta, la residència se situaria en un immoble propietat de l’ens portuari, que s’ubica just a l’encreuament entre el carrer del Mar i el carrer dels Rebolledo. Ara, el Port es planteja si només fan servir l’edifici ja existent o si també aprofiten el solar que hi ha al darrere. En el primer cas, la planta baixa, així com la primera i la segona planta, tindrien una superfície de 150 metres quadrats, mentre que l’àtic en tindria 70. En canvi, en el segon cas, es doblaria l’espai de cada planta. Així, la primera opció permetria tenir 8 habitacions amb bany i la segona, 16.

En ambdós escenaris, la planta baixa passaria a ser seu del COMT. A la primera i segona planta hi hauria els diferents habitacles, una sala d’estar i menjador, una cuina. L’àtic, per la seva part, acolliria una sala d’estudis i una bugaderia. En definitiva, un edifici totalment equipat per a les necessitats dels metges i estudiants que s’hi allotgin. El Col·legi de Metges ja compta amb un habitatge d’aquest tipus a Reus, el COMTliving. Es tracta d’un allotjament compartit de 250 metres quadrats amb cinc habitacions. En aquest immoble, els residents paguen 450 euros mensuals.

El COMT ha agraït «la voluntat de col·laboració del Port de Tarragona i el seu president amb els futurs projectes de la institució, que, alhora, també són projectes de la ciutat». També ho pensa Saül Garreta, qui apuntava que aquesta proposta de «coliving» ajudarà a «la regeneració urbanística del barri del Port». De fet, la iniciativa va en sintonia amb la voluntat de l’Ajuntament de Tarragona de crear una façana marítima al carrer del Mar, acció del Pla Integral de la Part Baixa.

Metges i estudiants MIR

Segons xifres del COMT, cada any s’incorporen una mitjana de 80 nous metges MIR distribuïts entre els diferents hospitals universitaris del territori, dels quals aproximadament uns 27 són de l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària. D’altra banda, el passat mes de març del 2023, un centenar d’estudiants de Medicina de la URV es van examinar a les proves del MIR. Alguns d’ells, van ampliar la seva formació en acadèmies com l’AMIR, que el 2021 va signar un conveni de col·laboració amb el COMT.