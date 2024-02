Pere Maria Sanromà, l’home del pèndol

El que està passant ara amb l’aigua no és preocupant. És dramàtic. Diuen que no tenen aigua, però jo això ja ho vaig avisar fa molts anys, perquè soc un profeta, i les clavo totes», afirma Pere Maria Sanromà i Fortuny. Aquest vespellenc es presenta a si mateix com L’home del pèndol, de professió Saurí d’aigües subterrànies. És fàcil de reconèixer perquè sempre porta al damunt diversos pèndols –en té més de cinquanta. «Les persones que tenim aquest do, de detectar l’aigua subterrània, som un 5-10% de la població, però molts no ho saben», assegura. A ell, de feina no n’hi falta mai. Explica que ha fet més de seixanta pous per a ajuntaments i moltíssims més per a privats. El més recent, la setmana passada a Vilanova de Prades. El que ell fa, afirma, «no és ciència, sinó cosa de la naturalesa», i recorda que el més important és que «jo no porto l’aigua; l’aigua ja hi és. És com Cristòfol Colom quan van anar a descobrir Amèrica: el continent ja hi era».

Ara, afirma, té per davant la detecció i perforació de quatre pous al Priorat: «Hi ha poca aigua, però com els israelites, amb poca aigua es pot fer molt».

El Pere Maria afirma contundent que la detecció de corrents d’aigua subterrànies «segurament no és la solució total al problema que estem patint, però sí que pot pal·liar-lo en part». És per això, insisteix, que «fer pous a troche i moche és l’únic recurs».

Tot i que el seu talent acostuma a ser infal·lible, Sanromà admet que «en un 15% de les vegades no surt bé», tot recordant que això pot passar en tots els àmbits.

Per detectar les aigües subterrànies, Sanromà en té prou amb el seu pèndol, que en realitat pot ser qualsevol cosa que pengi, des d’un rellotge fins a una ferradura de la bona sort.

Va ser als 25 anys que va descobrir aquest do, i des de llavors ha detectat i perforat –perquè també te una empresa de perforació– centenars de pous. Gairebé tots a la demarcació de Tarragona, però també l’han cridat des de llocs com Andorra o Màlaga, on va trobar aigua per a un hotel.

«És bruixeria o saviesa? Ni l’un, ni l’altre: és la naturalesa», conclou.

A més de fer de saurí, Pere Maria Sanromà és jutge de pau del seu poble, Vespella de Gaià. També va ser president del club de futbol de la Nou de Gaià local durant més de dues dècades.

Ara, de moment, no té un aprenent que el segueixi, tot i que aventura que potser el seu net, que té set anys, en un futur «es podria acabar convertint en L’home del pèndol petit».