Les sol·licituds per a canviar de gènere a Tarragona han augmentat un 60% en el darrer any. L’any 2022 les oficines de registre civil van registrar un total de 26 peticions, mentre que l’any passat van arribar a les 64.

Aquest augment és a causa de l’entrada en vigor de la Llei 4/2023, de 28 de febrer, per la igualtat real i efectiva de les persones trans i per la garantia dels drets de les persones LGTBI. El nou reglament comporta un canvi radical amb la situació anterior d’aquest col·lectiu, ja que permet l’autodeterminació de gènere. «La nova llei ha sigut una gran facilitació. Fins ara, teníem molts impediments i es demanaven dos anys d’hormonació», explica Berta Mascaró, presidenta del col·lectiu LGTBI + h20.

La tendència ha anat en augment de forma exponencial en el darrer lustre. L’any 2019 només es van registrar 15 sol·licituds, gairebé les mateixes que el 2020. En canvi, l’any 2021 la xifra es va elevar a les 33 peticions.

«Com a primer pas és molt positiu, sobretot per a desencallar certes regles i procediments que estaven molt enquistats», diu Mascaró. La llei contempla un període de reflexió a l’hora de fer la sol·licitud. La persona interessada omple un formulari i, en el termini màxim de quatre mesos, ha de tornar a comparèixer per ratificar la seva voluntat. En un mes, la sol·licitud s’ha de resoldre. Els menors de 16 anys necessiten autorització paternal.

Tot i això, Mascaró també reclama que el reglament deixa de banda a les persones no binàries. «D’una banda, la llei les ajuda perquè no fa falta l’hormonació. Però, de l’altra, les fa encaixar obligatòriament per ser o home o dona», sentencia la presidenta.