L’Ajuntament de Tarragona i l’Amical de Mauthausen signen un conveni per recuperar la memòria democràtica

L’Ajuntament de Tarragona i l’associació Amical de Mauthausen han signat aquest dilluns un conveni de col·laboració amb l’objectiu de «seguir treballant en la recuperació de la memòria democràtica». La regidora de Memòria Democràtica, Sandra Ramos, ha assegurat que l’acord preveu «la seva educació i divulgació», així com «reivindicar el paper de la ciutat com a defensora dels drets humans i contrària a qualsevol mostra de racisme, xenofòbia i homofòbia». Durant la signatura, el president de l’entitat, Juan Manuel Calvo, ha defensat la importància de treballar «per un món més just, més democràtic i sempre atenent la lluita contra el feixisme».

Segons el consistori, el conveni també especifica la necessitat de «reivindicar la Memòria Democràtica com un dels principals drets civils i com una eina per evitar la reproducció de moviments polítics i ideològics que fomentin actituds discriminatòries».