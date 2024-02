El darrer i més colorit ‘polvo’ de Carnestoltes

Famílies disfressades o vestides completament de blanc, i nens amb bandoleres i ulleres de natació per a protegir-se cara i ulls, són només alguns dels tarragonins que es van reunir ahir a la batejada com a plaça de la Disbauxa. El motiu del seu vestir? La celebració del darrer polvo del rei Carnestoltes i la Concubina. A diferència de les antigues batusses que es produïen fa 30 anys entre carnissers i peixaters, en què s’emprava farina, ahir l’arma utilitzada van ser pols de colors o holi. Groc, rosa, taronja, blau, verd i altres opcions són les que els organitzadors de la festa, el Ball de Serrallonga, oferien a les famílies, que es van aglutinar en un recinte marcat enmig de la plaça pels participants de la festa.

Després d’un ball de benvinguda per part del rei Carnestoltes, Javier Palacios, i de la Concubina, Ainara Zapata, el mestre de cerimònies va iniciar el compte enrere per a començar la celebració, que va finalitzar amb una explosió de colors. Mentre alguns es limitaven a llançar la pols a l’aire pel seu propi gaudí, altres es perseguien per atacar-se amb colors, mentre els més menuts intentaven entendre la substància que els rodejava, jugant amb ella amb les mans.

Un cop finalitzada l’explosió inicial, alguns dels participants van intentar recuperar una mica del color que havien llançat a terra, amb les mans o el propi cos. Amb tot, els organitzadors de la vetllada van tornar a repartir més pols holi, cosa que van fer en vàries tandes, per, així, esgotar els 150 quilograms de substància amb què comptaven enguany.

Així, entre balls i música, va prosseguir una festa de la què el públic que rodejava el recinte marcat també va formar part, ja que no van poder escapar de les conseqüències de l’últim i colorit polvo de Carnestoltes.