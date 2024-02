El cor dels tarragonins batega al ritme de la Rua de Lluïment

Tarragona brilla més que mai quan arriba el Carnaval. Especialment, les comparses enlluernen la ciutat amb els seus espectaculars balls. Ahir, ni el fred ni el vent van evitar que els carrers del centre s’inundessin de gent que volia gaudir d’una Rua de Lluïment que aixecava passions. Les disfresses, la música, les coreografies i els focus de llum creaven un ambient únic, que enamorava els tarragonins i feia bategar els seus cors al ritme del Carnaval.

L’exhibició d’ahir va ser una continuació de la gran festa que es va viure dissabte amb la Rua de l’Artesania. En aquest cas, però, només hi participaven les 15 millors comparses de l’any passat. L’espectacle va començar fort., ja que obria la Rua de Lluïment la comparsa guanyadora de la Disfressa d’Or, Disc 45. Amb una representació del Dia de Morts, amb música i banderes de Mèxic, el públic iniciava un trajecte per diferents indrets del món.

L’Escola de Ball Nou Ritme van fer arribar la tribu massai a l’avinguda de Ramón y Cajal, convertint-la en una selva africana amb la presència de cocodrils, que no van ser els únics animals que van assistir a la cita. Hi eren les abelles dels Amics de la Part Alta i els paons de La Ballaruga. Tarragona també es va traslladar fins al Japó, amb l’ambientació asiàtica de la Comparsa Cayo Largo. El públic també va fer un viatge cap al passat. Concretament, al Far West, de la mà de Sinhus Sport, a l’antiga Grècia, amb la representació de la deessa Demèter de la Comparsa Carmelites, i a l’època medieval, amb els arlequins de Som Urban.

La màgia del Carnaval és que també permet als tarragonins endinsar-se en el món de la fantasia. Magic Dansa portava al món real el League of Legends, un dels videojocs més jugats arreu del planeta. Segurament, però, era desconegut per la majoria del públic present ahir a la Rua de Lluïment. Al contrari que amb l’univers de Mario Bros, que va ser la temàtica de Colours Fantasy. Tant la gent jove com la més gran, esbossava un somriure quan reconeixien els diferents personatges que hi eren presents.

També escampava la il·lusió entre el públic el circ de The Greatest Showman, representat per Spectrum. L’objectiu de les comparses és que ningú es quedi indiferent i, això, s’ha tornat a superar amb escreix.