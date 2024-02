Tres detinguts en el desmantellament de quatre punts actius de venda de cocaïna a Tarragona

Un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Tarragona ha permès detenir aquest divendres tres persones com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. Els arrestats són dos homes de 33 i 45 anys i una dona de 42. Segons han informat els mossos, en l'actuació s'han pogut desmantellar quatre punts actius de venda de cocaïna a la ciutat «molt actius» i intervenir 140 grams de cocaïna en roca i més de 30.000 euros en efectiu. Es calcula que la droga tindria un valor de venda al detall d'uns 10.000 euros. Els detinguts passaran a disposició del jutge de guàrdia de Tarragona durant les pròximes hores.

El cas es va iniciar el gener arran d'unes informacions que feien sospitar que els responsables d'un bar del barri de Sant Pere i Sant Pau utilitzaven l'establiment per traficar amb cocaïna. Durant la investigació, agents de paisà dels dos cossos policials van fer diverses vigilàncies i controls a tres immobles i un local, on van constatar que no paraven d'entrar i sortir persones consumidores. Així, els policies van esbrinar que els investigats utilitzaven dos dels domicilis per emmagatzemar la droga i amagar els diners obtinguts de la venda. Així, van sol·licitar al jutjat l'ordre per entrar a tres pisos i un bar. Les entrades s'han fet aquest divendres al matí, que ha permès arrestar les tres persones i intervenir la droga i els diners.