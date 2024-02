La Revetlla del Carnaval de Tarragona s’instal·la a la plaça de la Disbauxa

Aquest cap de setmana venen els plats forts de Carnaval, amb les Rues de l’Artesania i de Lluïment, així com la divertida Baixada del Pajaritu de dissabte o el darrer ‘polvo’ del Carnestoltes i la Concubina, el diumenge al matí. Però sens dubte una de les cites més esperades i que finalment torna a la programació amb força i amb la voluntat d’instal·lar-se a la Plaça de la Disbauxa, com és la Revetlla del Carnaval.

A partir de les 23h els DJ Chus i DJ Christian, de la Discoteca Totem, seran els responsables de fer-nos gaudir de tots els hits dels anys 80 i 90, però també d’aquelles músiques que ens han anat acompanyant aquests dies pels carrers de la ciutat. A banda d’aquesta revetlla també n’hi haurà una d’organitzada pels Xiquets de Tarragona a Sedassos el divendres a les 23h i una altra per la colla Jove al Cós del Bou el dissabte, a mitja nit.

A banda de la música i la ballaruga, tant dissabte com diumenge podrem gaudir de la Rua de l’Artesania amb 31 comparses i de Lluïment amb 17. I les podrem veure des de l’avinguda Ramon y Cajal i cap a l’avinguda Catalunya, un recorregut que es consolida i serveix per veure de la millor manera la feinada que han dut a terme totes les comparses i comparsers en els darrers mesos. Enguany a més, la Rua de l’Artesania serà retransmesa en directe per TAC12.

Dilluns a la nit arriba la 18a edició del certamen Tarragona Drag al Teatre Tarragona que alhora celebra els vint anys, una gala que acull les millors artistes drag del panorama nacional i local. Una estona abans, a les 20h a la Plaça de la Disbauxa i obert a tota la ciutadania com a gran novetat, serà el torn del Judici del Rei Carnestoltes a càrrec de la Colla La Bóta, on a més dels Reis també seran jutjades personalitats, autoritats, veïns i veïnes de Tarragona i del país, a través de l’afilada llengua dels seus intèrprets.