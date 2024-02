El Port de Tarragona inicia les actuacions per poder carregar vaixells amb aigua

El Port de Tarragona ha iniciat els treballs d'adequació d'una canonada que permetria carregar vaixells amb aigua, per estar així preparat en el cas que es requerís enviar aigua a Barcelona.

El conseller d'Acció Climàtica de la Generalitat, David Mascort, ja va afirmar a principis de setmana que la possibilitat de portar aigua en vaixells des de la dessalinitzadora de Sagunt (València), pactada amb el govern central, no descartava altres opcions.

Així, la Generalitat es reserva la possibilitat que, si la situació de la sequera segueix empitjorant, vaixells puguin portar aigua tant de Sagunt com de Tarragona al voltant del mes de juny.

El Port de Barcelona ja va iniciar fa uns mesos les actuacions per estar preparat per rebre aigua i ara és el de Tarragona que fa el mateix per poder carregar aigua en vaixells.

Fonts del Port de Tarragona han explicat a Efe que l'any passat ja van començar per iniciativa pròpia a fer una revisió de les instal·lacions necessàries per a aquesta operació, que no s'han utilitzat des del 2008.

En concret, es tracta d'una canonada d'uns 900 metres de longitud i 50 cm de diàmetre que té la capacitat d'omplir un vaixell de 20.000 m3 en unes 12 hores.

Aquesta canonada connecta el moll de Rioja del Port de Tarragona amb la xarxa general d'aigua, gestionada per EMATSA (Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona).

Els tècnics van dur a terme proves de pressió i estanqueïtat, i van detectar l'existència de fuites lleus.

Des d'aquest dijous s'està treballant en la detecció de la ubicació de les fuites i, en breu, es procedirà a segellar-les, han informat les mateixes fonts del Port de Tarragona.

En paral·lel, s'han mantingut contactes a nivell tècnic amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), el Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) i EMATSA per tractar temes relacionats amb l´arribada de l´aigua fins al Moll de Rioja.

L'aigua que es carregaria als vaixells seria del Consorci Aigües de Tarragona (CAT), que al seu torn procedeix del conegut com a «minitransvasament de l'Ebre».

Aquesta actuació es va fer a finals dels anys 80 des del sud de la província tarragonina fins al Camp de Tarragona, per dotar d'aigua aquesta zona més poblada i amb indústries, sense que la connexió continués més al nord cap a Barcelona, una opció que la Generalitat continua descartant avui dia.