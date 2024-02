El Pla de Salut de Tarragona marcarà el camí a seguir pels pròxims quatre anys

«Per a la salut, condiciona més el codi postal que el codi genètic». L’Ajuntament de Tarragona treballa per preparar el primer Pla Local de Salut, amb una mirada holística de la qüestió, que marqui el camí a seguir a la ciutat per als pròxims quatre anys.

«Quan vam arribar a la conselleria, aquest projecte estava damunt de la taula i l’hem impulsat», expressa Berni Álvarez, conseller de Salut de l’Ajuntament de Tarragona. El pla es va adjudicar el passat novembre i durant els mesos de desembre i gener s’ha recopilat el màxim d’informació possible.

«Hem buscat totes les dades epidemiològiques disponibles que ens puguin ajudar a fer la diagnosi», explica Marisa Cerrillo, cap de secció de Salut Pública de l’Ajuntament de Tarragona. «Algunes de les dades més concretes poden ser des de l’afectació de l’obesitat o la càries, fins a la qualitat de l’aire o la situació econòmica dels barris de la ciutat», apunta Cerrillo.

Ara, s’ha entrat en la fase de definició, on es faran diferents tallers participatius de diagnosi amb agents involucrats del territori per tal de recollir «necessitats, oportunitats i problemàtiques existents». «Els tècnics podem tenir una idea, però hi ha molts altres agents que tenen vinculació amb la salut i amb els que volem comptar», diu Cerrillo.

Aquests tallers es dividiran en cinc eixos. El primer tractarà sobre l’economia, on es comptarà amb els departaments relacionats del consistori, com també amb les patronals i els sindicats. El segon girarà entorn el context social i el veïnatge, amb entitats veïnals i associacions cíviques. «La salut va molt més enllà de si tenim una malaltia o no. Molts altres factors entren en joc», rebla Cerrillo.

El tercer eix de les trobades es focalitzarà en l’entorn i el medi ambient, on es comptarà amb els departaments de Turisme i Urbanisme, el Servei d’Ocupació i Protecció Civil, entre d’altres. El quart el protagonitzarà la cultura i l’educació, amb les AMPAs, la URV, i demés organitzacions dels dos sectors. Finalment, estarà l’eix de l’atenció sanitària, «la part més assistencial».

«Mai un pla així s’havia fet a la ciutat perquè no s’han donat tres circumstàncies clau: la voluntat política, la logística tècnica i la participació ciutadana», sentència Cerrillo. L’objectiu és definir una estratègia i un seguit d’accions a dur a terme per a millorar la salut a la ciutat.

Llarg recorregut

«Un pla de salut així era necessari i la idea és que pugui tenir recorregut. Segur que hi haurà aspectes millorables, però pot anar més enllà dels mandats polítics», exposa Álvarez. El plantejament dels tècnics del consistori és fer, amb els mateixos eixos que en la diagnosi, uns tallers d’estratègia. «Els mateixos que ens reunim per detectar mancances, tornar-ho a fer per a acordar les actuacions més urgents i que s’han de prioritzar en els quatre anys del pla», assegura Cerrillo.

El document final s’espera que estigui enllestit en els pròxims mesos i que es presenti al consell plenari per a la seva aprovació. El conseller de Salut espera comptar amb el vistiplau dels edils. «Comptem amb tots els grups polítics perquè creiem que és un full de ruta que pot encaixar amb totes les sensibilitats», afirma Álvarez.