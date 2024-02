Natàlia Ferré dona forma a l’univers femení

El primer que es troba el visitant de Lo fruit són unes magranes de grans dimensions, que donen la benvinguda a l’exposició. A partir d’aquest punt, aquest aliment associat a conceptes com la vida, l’abundància, la regeneració, la sensualitat i la sang, s’anirà fent present de nou per tot el recorregut.

Lo fruit –escrit i pronunciat així per Natàlia Ferré en honor al seu poble, el Masroig–, és el fil conductor d’una exposició extraordinària que se centra en el paper de la dona en tres moments de la història mediterrània: el Neolític, l’antiga Grècia i el Renaixement. A mesura que s’avança en el temps i en l’exposició, es percep el declivi d’aquest paper, partint des del Tot, passant per la Sensualitat i arribant al Dol.

La primera sala de l’exposició, dedicada al Neolític, té com a punt central l’adaptació d’una antiga deessa trobada a Turquia, que apareix repesentada amb un cos voluptuós, en un tron i envoltada de bucranis o caps de toro. «Controla els cicles lunars per domesticar plantes i animals, i dona la vida a la tribu. És el Tot», explica la Natàlia. A la mateixa sala, unes mans ofereixen i prenen magranes, igual que s’ofereix i es pren la vida.

L’espai dedicat a l’Antiga Grècia té tres protagonistes: les deesses Demèter, Persèfone i Afrodita. Va ser aquesta última, recorda la Natàlia, la que segons la mitologia grega va plantar el primer magraner a la Terra. En aquest àmbit, el visitant podrà fer la seva pròpia ofrena prenent una figura femenina, escrivint-hi un desig i dipositant-la als peus d’Afrodita.

La tercera sala, dedicada al Renaixement, està presidida per una reinterpretació de La pietat de Miquel Àngel, però protagonitzada per una mare i una filla. Aquí, el protagonista és el dol, la pèrdua, la fragilitat, el patiment. La Natàlia explica que aquesta figura, realitzada amb terra blanca i recoberta d’una capa negra, anirà canviant: «Està acabada de fer, però a mesura que passin els dies, el fang s’anirà assecant i veurem com s’esquerda i es comença a veure la capa blanca de sota».

A Lo fruit, la Natàlia Ferré ha treballat amb els materials que acostuma a fer servir en les seves obres: ceràmica, i resines, ciment i terra. Explica que aquesta exposició, en la qual ha estat treballant durant més d’un any, «és la més important i emocionant» de la seva carrera. Lo fruit es podrà visitar al Tinglado 2 del Port de Tarragona fins al 17 de març, de dimarts a dissabte de 10 a 13 h i de 16 a 19 h, i els diumenges i festius d’11 a 14 h. L’entrada és gratuïta.