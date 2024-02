Junts vota en contra de la compra de l’edifici de l’antiga Caixa Tarragona

Junts ha estat l’únic grup que ha votat en contra del modificatiu de crèdit aprovat aquest divendres en el ple de la Diputació de Tarragona i que ha de permetre la compra de l’edifici de l’antiga Caixa Tarragona. La diputada tortosina, Meritxell Roigé, ha manifestat que l’edifici no hauria de ser «una prioritat» per a l’ens i ha qüestionat els recursos que s’estan destinant a la ciutat, referint-se a les actuacions que també es preveuen a la Savinosa i a la Tabacalera. «Estem tornant a un model del segle passat, amb una Diputació més centralitzada que mai que s’allunya del concepte d’equilibri territorial», ha denunciat Roigé, qui ha recordat que mentre s’adquireix més patrimoni a Tarragona no hi ha pressupost per adquirir una seu a Tortosa.

Roigé ha manifestat que la Diputació de Tarragona «dóna serveis i aglutina a tres territoris ben diferenciats i amb necessitats i inquietuds ben diferents», referint-se al Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès. Per aquest motiu, ha afirmat que «quan es parla d’operacions d’aquesta magnitud s’han de valorar no només pensant en aquesta actuació concreta, sinó amb mires més altes pensant amb les prioritats i les necessitats del conjunt del territori».

Des del partit, han criticat algunes de les inversions previstes a la ciutat de Tarragona. Entre elles, destaquen els més de 10 milions d’euros previstos a l’edifici de l’antiga Caixa Tarragona, els 50 milions d’euros a la Savinosa i els 10 milions d’euros a l’edifici de la Tabacalera.

Unes quanties que contrasten, segons Junts, amb la situació que es viu a les Terres de l’Ebre, on «no hi ha ni un euro consignat al pressupost per adquirir una seu a Tortosa». També han denunciat que l’actual govern de la Diputació «ja ha rebutjat una moció del partit per crear una seu de l’ens provincial al Baix Penedès, que permetria continuar descentralitzant serveis en aquesta comarca».

Per la seva banda, el diputat de Junts i primer tinent d’alcalde de Cunit, Jaume Casañas, ha afegit que abans d’invertir adquirint més patrimoni a la ciutat de Tarragona cal assegurar que es tenen garantides totes les necessitats al territori. Per aquest motiu, des del partit han subratllat que «ara no és el moment» de continuar invertint amb més patrimoni, sinó que la Diputació de Tarragona s’hauria de centrar «especialment» en els municipis més petits, «sense oblidar el conjunt de la demarcació amb inversions territorialitzades basades en l’equilibri territorial».