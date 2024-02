ECP acusa l'Ajuntament de Tarragona de regalar part de la Tabacalera a un centre privat

Un dels objectius que s’ha marcat el govern municipal per a aquest mandat és portar estudis de CAFE (Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport) a Tarragona. De fet, l’executiu socialista ja ha anat per feina i es troba en ple procés per adjudicar l’adequació i cessió d’ús del mòdul 5 de la Tabacalera per ubicar-hi estudis universitaris. Aquest moviment es va comunicar ahir a l’oposició en una comissió informativa de Territori on alguns grups municipals van mostrar la seva disconformitat.

És el cas d’En Comú Podem, que discrepa en la manera que el govern planteja la concessió, sobretot perquè serà a 40 anys. El portaveu d’ECP, Jordi Collado, s’oposa a «hipotecar» l’edifici durant tot aquest temps.

El conseller també acusa el govern de preparar un concurs públic «a mida» perquè només s’hi pugui presentar una empresa concreta que, segons l’edil, «ofereix cursos que ronden els 6.000 euros, duplicant els preus de la universitat pública». Tal com va avançar Diari Més, l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (Euses), un centre privat adscrit a la URV, va fer una petició a l’Ajuntament per fer ús d’algun mòdul de la Tabacalera. El passat estiu, el govern va iniciar converses amb Euses.

En els darrers mesos, s’ha acabat de determinar la inversió que cal fer per rehabilitar el magatzem 5, que puja fins als 4,6 milions d’euros, així com el cànon a pagar per part de l’escola universitària, que serà de més de 17.000 euros mensuals, un preu que Collado considera «molt barat». A més, l’edil remarca que existirà una carència de 20 anys, que és el temps que es calcula necessari per amortitzar la inversió per reformar l’edifici. «Durant la primera meitat de la concessió, no pagaran ni un euro», critica.

Collado, conscient que els estudiants faran ús de l’Anella Mediterrània en horari lectiu al llarg del curs, tem que els clubs esportius de la ciutat puguin sortir-ne perjudicats: «La universitat sempre tindrà prioritat». A més, el conseller afirma que se’ls llogarà l’espai al preu establert i a l’empresa li suposarà uns 960 euros mensuals com a màxim. «És un preu irrisori», denuncia.

El PP també està en contra

El Partit Popular, que comparteix les queixes dels comuns, també s’ha posicionat en contra. La seva portaveu, Maria Mercè Martorell, considera que «la carència de 20 anys és excessiva, igual que ho és una concessió de 40 anys». La formació popular creu que el contracte proposat pel govern és «escandalós» i no beneficia a la ciutat. A més, consideren que la Tabacalera no és el millor emplaçament. En aquest sentit, Martorell suggereix que els estudis de CAFE s’ubiquin al voltant de l’Anella Mediterrània.

Respecte a això, Jordi Collado també veu adient que l’Ajuntament cedeixi un terreny a la zona del PP-10 perquè construeixin allà un edifici on es pugui impartir el grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. El portaveu d’ECP creu que no hi ha arguments per col·locar un centre universitari a la Tabacalera. «Trenca la lògica del mateix equipament», afirma. El govern només va rebre l’aval de Junts i ERC, però ECP esperen que els republicans facin «un gir en el seu vot» de cara al ple del 16 de febrer, en el que es votarà si la proposta d’ubicar estudis de CAFE a la Tabacalera tira endavant.