Botifarra d’ou als Mercats de Tarragona per Dijous Gras

La botifarra d’ou va tornar a ser la protagonista del Dijous Gras als mercats de Tarragona. Des de les 10 h, tant al Mercat Central com al Mercat de Torreforta, es van oferir racions gratuïtes d’aquesta menja tan típica a la ciutat. Amb el pas dels anys, es tracta ja d’una de les cites més consolidades i tradicionals dels dies de Carnaval.

Enguany, l’acte va comptar de nou amb la col·laboració de la Fundació Estela. Més enllà de la celebració de Dijous Gras, els mercats de la ciutat s’impliquen un any més en la programació d’actes durant i després de Carnaval. El tradicional concurs infantil de dibuix celebra aquest any la seva cinquena edició i també hi haurà l’habitual pluja de disfresses.