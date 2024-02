Repsol anul·larà l’emissió de 104.000 tones de CO2 a l’any quan finalitzin els treballs de la parada a Tarragona

Repsol ha arribat aquesta setmana a l’equador de la seva parada amb el 40% dels treballs acabats. Quan s’assoleixi el 100%, el complex químic de Tarragona evitarà l’emissió de 104.000 tones de CO2 anuals. «És la parada més important des del punt de vista pressupostari, amb una inversió de 150 milions d’euros», va expressar el director del complex de Repsol a Tarragona, Javier Sancho.

Les intervencions, que duraran més de set setmanes, se centren en l’àrea de química derivada, per renovar-hi la tecnologia i reduir l’impacte mediambiental. D’aquesta forma, s’augmentarà el rendiment i el cost de l’activitat del complex. «Per assolir la fita de tenir emissions neutres de CO2 l’any 2050, primer hem d’arribar a fites intermèdies, com aquestes», va apuntar Sancho.

Eliminar el 99% dels COV

Per exemple, la companyia ha aprofitat la parada per instal·lar nous oxidadors tèrmics regeneratius, que eliminen més del 99% dels Compostos Orgànics Volàtils (COV), precursors de l’ozó a l’atmosfera. També, Repsol aturarà avui la torxa de la planta química de derivats per substituir-ne el cremador d’òxid de propilè i derivats. «Reduirem el seu impacte visual», va dir el director.

En l’actual context de sequera, Sancho va assegurar que la companyia ha reduït un 5% el seu consum d’aigua a Tarragona l’any 2023. «Ara mateix treballem amb un 20% d’aigua regenerada i tenim previst que l’any 2027 puguem fer-ho amb un 40%», va sentenciar el director. Una de les principals actuacions de la parada actual contempla l’electrificació de les màquines, que ja no funcionaran mitjançant vapor. «Les parades són el moment crític on podem avançar en la reducció dels gasos contaminants», va exposar Sancho.