El pagament amb targeta als autobusos de Tarragona podria estar operatiu a la primavera

El pagament amb targeta entrarà en funcionament als autobusos municipals de Tarragona en els pròxims mesos. Si es compleixen els terminis previstos, els nous datàfons podrien estar operatius a la primavera en els 76 busos que conformen la flota actual de l’Empresa Municipal de Transports (EMT). D’aquesta manera, es donaria resposta a una demanda de la ciutadania, que ho reclama des de fa molts anys.

El passat 31 d’octubre, es va treure a licitació un contracte per a incorporar noves formes de pagament del bitllet senzill a bord dels busos. Tres mesos després, s’ha adjudicat a Caixabank la prestació del servei de cobrament amb targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financer per un import de 132.000 euros i una durada inicial del contracte de tres anys.

En el seu moment, la presidenta de l’EMT, Sonia Orts, ja va explicar que es treia a licitació aquest servei «des del compromís per millorar l’accessibilitat al transport públic i l’experiència de les persones usuàries, així com impulsar la digitalització per a fer els processos més àgils».

Els datàfons s’integraran a la cabina del conductor i que permetran pagaments amb dispositius mòbils i lector de targetes de banda magnètica i de targetes xip. La nova forma de pagament també servirà per reduir, en la mesura del possible, el pagament amb efectiu a bord dels vehicles, un objectiu que persegueix l’empresa municipal pels beneficis que tindria «en termes de salut pública, reducció de costos operatius i augment de velocitat comercial».

Segons s’estipula en el plec de condicions del contracte, l’EMT designarà uns vehicles pilot per efectuar la posada en marxa real del sistema. Les proves duraran, com a màxim, 30 dies, durant els quals s’han d’efectuar els ajustos finals a tot el sistema. Un cop l’ens municipal doni llum verda, els datàfons es desplegaran a tota la flota de vehicles.