L’Enderrock s’enamora de Tarragona

Ja ha començat el compte enrere per al veredicte dels Premis Enderrock, que cada any entrega la revista especialitzada en música en català i que s’han convertit en un referent per als intèrprets i els consumidors de la música feta al nostre país. Enguany, els Premis de la Música Catalana han posat la seva mirada en la producció de música clàssica que es fa a Tarragona, amb una triple nominació en la categoria de Millor disc de clàssica i contemporània.

D’una banda, han estat seleccionats la Coral i l’Orquestra de la URV per la seva obra Suite Rovira i Virgili, que es va estrenar el juny de 2021. L’obra va ser un encàrrec a la compositora Carlota Baldrís amb motiu del 30è i el 20è aniversari de la Coral i l’Orquestra respectivament. La creació de Baldrís es basa en els poemes del polític i periodista Antoni Rovira i Virgili, recollits als llibres Collita darrera i Collita tardana.

Elena de la Cruz Vergari, professora de la URV, en va fer la selecció i Baldrís en va extreure l’essència, tot posant-hi la música. El treball que opta al premi és l’enregistrament que en van fer la Coral, que dirigeix Montse Ríos, i l’Orquestra Simfònica de la URV sota la batuta de Miquel Masana, a l’Auditori Josep Carreras de Vila-seca.

Competint directament amb ells, enguany també hi ha la soprano tarragonina Mireia Tarragó, que ha estat doblement nominada per dos treballs: un recull de cançons d’Eduard Toldrà enregistrades amb el guitarrista Bernardo Rambeaud, i un altre recull amb cançons de Matilde Salvador que Tarragó interpreta amb la pianista Carmen Santamaría. «Em fa il·lusió, tot i que em va agafar molt per sorpresa», explica Tarragó.

En el seu cas les nominacions es corresponen a dos treballs que formen part d’un projecte més gran, sorgit arran del premi Petit Palau, que la tarragonina va guanyar el 2020. «El premi consistia a gravar una maqueta professional amb Catalunya Música, i com que el treball havia de tenir una durada d’uns 30 minuts, vaig pensar a fer diverses propostes que funcionaven d’alguna manera com a singles. I dues d’aquestes propostes són les que ara estan nominades, i a més per separat».

Guanyar depèn dels vots que rebin en la votació popular, oberta fins a l’11 de febrer al web d’Enderrock (https://www.enderrock.cat/noticia/27335/premis-enderrock-2024), que és qui impulsa aquests guardons de la música catalana des de fa vint-i-sis edicions.

Els guanyadors es coneixeran el pròxim 14 de març en una gala a l’Auditori de Girona, que servirà per celebrar uns premis als quals també hi són nominats artistes com The Tyets, Mushka, Maria Hein i Miki Nuñez. Enguany també han estat nominats els vallencs Figa Flawas, que acumulen fins a quatre nominacions, sent un dels grups més nominats als Premis Enderrock 2024 per votació popular.