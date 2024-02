L'antiga presó de Tarragona es converteix en un centre cultural

La consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart i González, ha inaugurat aquest dijous l’exposició «Les presons de la repressió franquista a Tarragona», que es podrà visitar a l’antiga presó de la ciutat. Amb aquesta exposició el Departament fa un pas més per consolidar aquest equipament com un espai obert a la ciutadania i també com a espai de memòria. Des que els serveis territorials del Departament es van instal·lar en aquesta construcció, s’hi han programat activitats culturals de diferent format, i més d’un miler de persones han visitat l’espai només en el darrer trimestre del 2023.

Ubasart ha posat en valor el caràcter «resignificador» de l’exposició, atès que l’antiga presó de Tarragona va ser un espai de repressió franquista. «Dignifiquemla memòria democràtica de la ciutat i del conjunt de la demarcació», ha afirmat la consellera, durant l’acte inaugural. També ha destacat la importància de transformar l’antiga presó en un agent de dinamització social «obert a la ciutat i guanyat per a la ciutadania». Així mateix, ha fet un símil amb el cas de la Model, a Barcelona: «si l’any 2016 vam tancar la Model, que va esdevenir més tard un equipament cívic, aquí a Tarragona reobrim l’antiga presó amb el mateix esperit i la mateixa voluntat».

El centre penitenciari de Tarragona va ser un dels principals escenaris de la repressió franquista a la ciutat. Des de 1953 va funcionar al servei del règim i en època democràtica va continuar tenint un ús carcerari, fins a principis de 2023. Actualment, l’edifici és la seu central dels Serveis Territorials del Departament a la demarcació de Tarragona.

En aquest sentit, l’exposició, impulsada per la Direcció General de Memòria Democràtica, busca, d’una banda, donar a conèixer l’origen històric de la presó i, de l’altra, explicar l’ús que va tenir durant la dictadura franquista i les condicions de vida dels reclusos. «Volem homenatjar totes les persones que van patir la repressió franquista i posar l’èmfasi en aquelles que van ser jutjades sense garanties processals, tancades en presons i executades», ha dit el director general de Memòria Democràtica, Alfons Aragoneses.

El comissari de l’exposició, Francesc Xavier Tolosana, «desitja que la mostra agradi al públic i que es puguin treure bons coneixements al respecte».

4 eixos temàtics

El recorregut de l’exposició s’estructura en quatre grans eixos temàtics, a través dels quals els visitants poden captar, des de la política penitenciària, la perspectiva del franquisme a la ciutat.

El primer eix contextualitza la situació dels presos polítics i dels consells de guerra durant els primers mesos de la Guerra Civil al Camp de Tarragona. Per concretar aquesta realitat, es presenta el cas específic de Joan Granell Martorell, veí de Cambrils, que fou una de les 690 persones de la província afusellades arran d’un procediment sumaríssim.

A continuació, la mostra repassa els diferents centres que van funcionar com a presons o llocs transitoris de reclusió a Tarragona: des de la construcció romana coneguda com a «presó de Pilats», fins a l’actual emplaçament expositiu, construït per centenars de soldats republicans sotmesos a treballs forçats.

En tercer lloc, s’incideix en les condicions de vida dels reclusos, la progressiva substitució de la població carcerària de presos polítics per socials, així com les reivindicacions que van exigir mitjançant la Coordinadora de Presos en Lluita (COPEL).

L’itinerari finalitza amb les darreres execucions per garrot vil a l’Estat, que van ser les de Georg Michael Welzel i Salvador Puig Antich, a Tarragona i a Barcelona respectivament, el mateix dia 2 de març de 1974.

Per últim, l’exposició assenyala el compromís ferm de la Generalitat per compensar i intentar pal·liar en la mesura del possible els danys causats a les persones afectades per causes instruïdes durant el règim franquista.

Visites guiades

El disseny de l’exposició està pensat per complementar-se amb visites guiades, que s’oferiran a partir de la inauguració, tant a centres educatius com al públic general. En ambdós casos, caldrà concertar-les amb els Serveis Territorials del Departament, mitjançant l’enllaç següent.

Potencial com a espai cultural i de resignificació

Els Serveis Territorials del Departament de Justícia, Drets i Memòria a Tarragona van traslladar la seu a l’antiga presó provincial, l’abril de 2023, un cop ja s’havia inaugurat el Centre Obert de la ciutat. L’aposta per la nova ubicació tenia dues motivacions principals: un estalvi econòmic per a l’Administració –només van caldre unes obres menors d’adequació d’espais– i l’oportunitat de revitalitzar un espai d’interès històric, cultural i de memòria. Des de llavors, els Serveis Territorials han promogut i acollit a la nova seu diferents activitats culturals obertes a la ciutadania:

En el marc delFITT (Festival Internacional de Teatre de Tarragona), el pati de l’antiga presó va ser l’escenari de l’obra Palmasola –una peça sobre la situació de les presons a Bolívia– i d’un debat posterior amb els assistents en què es va poder aprofundir sobre com s’aborda l’execució penal en el sistema català. Es va representar els dies 30 i 31 d’agost, i 1 de setembre de 2023, i va tenir un aforament d’unes 600 persones, amb totes les entrades venudes.

Durant el 5 d’octubre i el 15 de desembre de 2023, també va acollir l’exposició interactiva «Parlar és a les teves mans. La llengua dels signes en català», a la zona del panòptic, que va tenir una afluència de 464 visitants.La van promoure el Departament de Cultura de la Generalitat, els Serveis Territorials i l’UGT (Unió General de Treballadores y Treballadors d’Espanya).

Paral·lelament, del 15 de novembre al 30 de desembre de 2023, a l’antic mòdul 2, els ciutadans van poder visitar l’exposició fotogràfica «No hi ha llum sense foscor», d’Agus Prats, com a complement d’un cicle de projeccions de curtmetratges projectats als Serveis Territorials del Departament de Cultura i impulsat pel Col·legi de Psicòlegs de Tarragona, amb l’objectiu de conscienciar sobre les malalties mentals.

Actualment, els Serveis Territorials del Departament de Justícia, Drets i Memòria a Tarragona estan treballant per poder acollir activitats en el marc del Cicle En Dansa, previst per als propers mesos d’abril i maig; instal·lar una exposició itinerant sobre els 40 anys de justícia juvenil a Tarragona, i muntar la mostra «La memòria del segle XX des dels arxius judicials», que ja es va poder veure a l’antiga presó Model.