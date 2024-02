Junts reivindica el seu acord amb Viñuales per al trasllat de les oficines de l’Ajuntament

El grup municipal de Junts per Catalunya ha reivindicat l’acord que va tancar amb el govern de Rubén Viñuales per al trasllat de les oficines que té actualment l’Ajuntament a la Rambla Nova. El portaveu de la formació sobiranista, Jordi Sendra, assegura que, durant les negociacions per les ordenances fiscals i el pressupost, l’alcalde es va comprometre a reservar cada any una partida per a la reforma de l’antiga Facultat de Lletres, que és l’espai que hauria concretat Junts amb l’executiu socialista perquè sigui la futura seu administrativa del consistori.

Sendra ha volgut sortir al pas de les declaracions que va fer dimecres la portaveu del PP, Maria Mercè Martorell, qui reclamava el trasllat de les mateixes oficines Nova a la Imperial Tàrraco, aprofitant l’empenta de la Diputació de Tarragona després de la compra de l’antic edifici de Caixa Tarragona. «Celebrem que l’oposició vulgui aplicar el nostre programa», expressa l’edil, qui assegura que «si algú va defensar durant la campanya aquest trasllat, vam ser nosaltres».

El conseller ha tret pit de la seva «capacitat d’incidir en les decisions de l’Ajuntament» i ha assegurat que Martorell no pot «negociar i aconseguir coses» com Junts perquè «el PP està en la més estricta i radical oposició».

D’altra banda, Sendra destaca que el trasllat permetrà al consistori estalviar els 600.000 euros anuals que paga de lloguer per les oficines de la Rambla i convertirà la plaça Imperial Tàrraco «el centre neuràlgic administratiu de Tarragona», amb dependències de l’Ajuntament, la Diputació i l’Estat.