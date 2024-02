Hitchcock la comèdia arriba a Tarragona

El proper divendres 10 de maig, arriba a Tarragona Hithcock la comèdia . És possible gravar un curt en tres dies com feia Hitchcock a les seves pel·lícules? Al primer acte d’aquesta obra es veurà com es realitza l’assaig, al segon la gravació i al tercer.... Es podrà arribar a gaudir del curt?

Hitchock la comèdia és un homenatge a les pel·lícules i a les series d’Alfred Hitchcock, ple de referencies dels seus clàssics. El conjunt de diferents trames i casos dels seus thrillers, es converteix en una comèdia d’embolic, un Vodevil en blanc i negre amb un llenguatge absurd i divertit.

Tots els personatges de l’espectacle que estan inspirats en personatges del gran mestre, tots els noms estan trets de les seves series i pel·lícules, i tots estaran interpretats només per dos actors, la Mónica Pérez i en Jordi Rios. Només amb elements de vestuari, perruques o barrets, es veurà com canvien de sospitós.

Aquesta obra, es suma a la cartellera d’APIC Media, l’agència gestoria de la San Miguel Tarraco Arena que ara, també, és promotora d’esdeveniments fora d’aquest recinte. Aquesta cartellera apte per tots els públics, busca promoure la cultura al territori i apropar-la als usuaris.