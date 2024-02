L’Hospital Viamed Tarragona disposarà d’una Unitat d’Oncologia i Radioteràpia puntera a la província

El nou Hospital Viamed Tarragona serà el primer a l’àmbit privat de la província de Tarragona a disposar d’una Unitat Integral d’Oncologia. Amb la posada en marxa d’aquesta àrea, Viamed Salud amplia l’oferta d’especialitats i serveis assistencials i busca posicionar-se com a centre hospitalari de referència en medicina oncològica amb una unitat equipada amb la tecnologia més avançada. Aquesta, alhora, serà recolzada per un reconegut quadre mèdic, especialitzat en les diferents tipologies de tumors, que prestarà serveis mèdics oncològics, des del diagnòstic fins al tractament i acompanyament.

La cobertura integral de qualsevol procediment mèdic oncològic a l’Hospital Viamed Tarragona facilitarà que els pacients del territori puguin rebre les millors prestacions per abordar la malaltia a un centre hospitalari de la demarcació sense necessitat de desplaçar- se cap a altres províncies. El conseller delegat de Viamed Salud, Paulo Gonçalves, assegura que «es tracta, doncs, d’un gran avenç, una ferma aposta i compromís amb la ciutat i els seus habitants per dotar Tarragona de la millor oferta hospitalària privada».

En aquest sentit, els pacients disposaran d’un accés còmode, proper i àgil a les proves diagnòstiques, oncologia mèdica, oncologia radioteràpica i cirurgies. Per això, el nou Hospital Viamed Tarragona reunirà un equip de professionals mèdics de referència i comptarà amb comitès de tumors multidisciplinaris per tal d’atendre cada cas de manera individual i brindar el tractament més adequat a cada pacient, qui rebrà una atenció totalment personalitzada, però alhora, sota l’aplicació dels protocols consensuats entre els professionals i les societats mèdiques. Alhora, la Unitat Integral d’Oncologia es beneficiarà dels mitjans tecnològics més avançats.

Mercurius Health i Viamed Salud, junts per abordar el càncer

La Unitat Integral d’Oncologia de l’Hospital Viamed Tarragona comptarà amb un Servei d’Oncologia Radioteràpica d’última generació; el primer en un centre hospitalari privat a la província. Viamed Salud ha signat un acord amb Mercurius Health, líder europeu en solucions oncològiques avançades, per a la posada en marxa i la gestió del servei que ocuparà una extensió de 600 m2 i suposa una inversió de 4,5 milions d'euros en equipament.

La directora gerent de l’Hospital Viamed a Tarragona, Cecilia Gras, destaca que la Unitat Integral d’Oncologia reunirà grans referents en la matèria i «l’aportació de Mercurius Health és fonamental; ja que la radioteràpia és necessària en l’abordatge de molts processos oncològics, i, moltes vegades, complementa altres tractaments, com la quimioteràpia, immunoteràpia, teràpia dirigida i cirurgia oncològica, que també es duran a terme al nou hospital».

El Servei d’Oncologia Radioteràpica comptarà amb un accelerador lineal, model Elekta Versa HD, posant a disposició dels pacients oncològics les tècniques radioteràpiques més avançades, com l’IMRT, SBRT i SRS, per tractar tota mena de tumors, com ara, de mama, pròstata, cap i coll, colorectal, etc. A més de l’accelerador, la unitat disposarà d’unes instal·lacions específiques, incloent-hi un búnquer i un circuit dedicat a la màxima seguretat i a la millor experiència del pacient.