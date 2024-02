L'EMT reforça el servei durant Carnaval

L’EMT mobilitza prop d’una quarantena de treballadores i treballadors per a contribuir a fer arribar l’esperit del Carnaval a la ciutat. Plantilla de l’àrea d’administració, servei especial, planificació, caps de trànsit i inspectors participen, un any més, en un dispositiu especial per tal de planificar, programar i transportar 1.700 persones de 16 comparses que participaran en la Rua de l’Artesania i la Rua de Lluïment del Carnaval 2024, el dissabte 10 i diumenge 11 de febrer.

D’altra banda, l’EMT també assumeix el servei de transport del Tombet del Rei Carnestoltes i la Concubina que el dijous 8 i el divendres 9 de febrer al matí visitaran escoles públiques i llars d’infants de Tarragona. Així mateix, també s’organitza el servei del Tomb del Rei Carnestoltes i la Concubina que el dijous 8 i el divendres 9 de febrer a la tarda visiten seus socials de la ciutat.

La presidenta de l’EMT, Sonia Orts, destaca que «Per l’EMT és una satisfacció implicar-nos amb el Carnaval de Tarragona, proporcionant serveis de transport a les comparses, i també participant amb el Tombet i el Tomb del Rei Carnestoltes, què és una iniciativa que contribueix a fer arribar l’esperit del Carnaval arreu de la ciutat».