La FIRST LEGO League Tarragona-Reus reunirà prop de 340 joves per resoldre un repte sobre tecnologia i arts

La Universitat Rovira i Virgili, a través de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE), organitza la tretzena edició de FIRST LEGO League a la demarcació de Tarragona. Enguany els tornejos FIRST LEGO League Challenge (de 10 a 16 anys) i FIRST LEGO League Explore (de 6 a 9 anys) tindran lloc el dissabte 10 de febrer a les instal·lacions de Fira de Reus. Hi participaran en total 363 joves organitzats en 47 equips procedents de 20 centres educatius i entitats de la demarcació: 219 competiran a la categoria FIRST LEGO League Challenge i 144 ho faran a la modalitat FIRST LEGO League Explore.

La FIRST LEGO League és l'esdeveniment en què la ciència, la tecnologia i la diversió són protagonistes i a través del qual es promou entre el jovent el desenvolupament d'habilitats de pensament crític, experimentació i disseny creatiu, els valors del treball en equip i la capacitat emprenedora. Els participants hauran de pensar i resoldre problemes reals a través de la investigació científica i, a banda, superar proves amb l’ús d’un robot construït i programat per ells mateixos.

El repte Master Piece

FIRST LEGO League desafia cada temporada els joves a resoldre problemes del món real mitjançant les oportunitats que ofereix la ciència i la tecnologia. En aquesta edició, el Desafiament Master PieceTM convida els equips a investigar com poden usar la tecnologia i les arts per ajudar a involucrar altres persones o incrementar la participació en una activitat que els agradi fer. Per exemple, el patinatge o col·leccionar monedes antigues. Exploraran la capacitat i possibilitats que ofereixen les àrees STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) per inspirar el seu esperit innovador i la creativitat artística sense limitar la seva creativitat.

Un any més, els nens i nenes d’entre 6 i 9 any tenen el seu espai destacat en el programa: FIRST LEGO League Explore. Enguany el desafiament els porta a elaborar un petit treball d’investigació en què desenvolupen una solució al repte plantejat i preparen un pòster d'equip amb el resultat de la recerca. A més, programen i construeixen una maqueta programable basada en peces LEGO® Education WeDo, definida i elaborada en la seva totalitat pel propi equip, que sigui capaç de superar algun repte definit per l’equip sobre la temàtica. El dia del torneig compartiran les seves idees, la maqueta i el que l’equip ha après, davant d’un equip de científics.

Els participants més grans de FIRST LEGO League Challenge es converteixen en aquesta ocasió en científiques, enginyeres i artistes i pensen com a tal per elaborar un projecte d’innovació en el qual identifiquen una activitat que els apassiona, exploren les formes en què les persones comparteixen els seus interessos, pensen formes creatives de fer-ho utilitzant les arts com a guia, i dissenyen i creen una solució per ajudar les persones a aprendre sobre les seves passions. A més, dissenyen, construeixen i programen un robot autònom utilitzant la tecnologia de LEGO MINDSTORMS per resoldre sobre un tauler oficial el major nombre de missions proposades.

El dia del torneig els equips defensaran els resultats del seu treball davant d’un jurat i posaran a prova el funcionament del seu robot davant d’àrbitres. Tot això ho fan a través dels valors FIRST: Descobriment, innovació, impacte, inclusió, treballs en equip i diversió. Molts dels equips participants ja han superat una fase prèvia, anomenada microFLL, es tracta de tornejos interns que s’organitzen a les escoles per escollir els representants.

Amb l’objectiu que es converteixi en un esdeveniment territorial, la seu s’alterna cada any entre Tarragona i Reus. El torneig compta enguany amb el suport de la Diputació de Tarragona, dels ajuntaments de Tarragona i de Reus, de la Fundació Reddis i de l’empresa IDIADA.

«Tarragona, com a Ciutat Educadora, aposta fermament per totes aquelles iniciatives que fomenten i incentiven el talent per tal que tots els joves tinguin la capacitat de fer tot allò que es proposin. En aquest cas, Firt Lego League potencia l’esperit tecnològic i científic com a base del desenvolupament futur», ha manifestat el conseller d’Educació de l’Ajuntament de Tarragona, Berni Álvarez, en el transcurs de la presentació de l’esdeveniment que ha tingut lloc aquest dimecres. El conseller ha agraït a la URV i a totes les entitats i institucions que fan possible aquest programa «que posa al centre l’alumnat i promou valors com el treball en equip, l'esforç i la inclusió».

L’Asociación Ingeniera Soy és l'entitat encarregada d'impulsar FIRST LEGO League a l’Estat espanyol. En conjunt, se celebren tornejos classificatoris a 32 ciutats amb la participació de més de 1.200 equips i 9.000 participants.