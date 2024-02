El port de Tarragona licita un projecte per regenerar el fons marí del Parc Subaquàtic

El port de Tarragona ha licitat per 46.000 euros el projecte de subministrament i instal·lació d'estructures de regeneració del fons marí al Parc Subaquàtic de Tarragona

La iniciativa preveu la millora i preservació de l'ecosistema marí així com la promoció de la biodiversitat. També es preveu establir un programa de recerca i monitoratge per avaluar l'eficàcia de les noves estructures al llarg del temps. El Parc Subaquàtic es troba annex al dic de Llevant i està format per antigues embarcacions de fusta i pedres d'escullera que amb el pas del temps han generat un ecosistema molt divers i ric. També s'utilitza per provar tecnologia emergent i pionera per recuperar biodiversitat que, posteriorment, s'aplicarà en altres punts del litoral.