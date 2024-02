Els transportistes de Tarragona reconeixen afectació pels talls de carreteres però que han pogut usar vies alternatives

La Federació Empresarial d'Autotransport de Tarragona (FEAT) ha expressat comprensió i respecte pels talls de carreteres que fan els pagesos aquest dimarts i que han provocat retencions importants en diferents punts de les principals vies de la xarxa viària.

El director de la FEAT, Josep Lluís Aymat, ha reconegut que hi ha hagut «afectació» al sector però que el fet que els bloquejos estiguessin anunciats els ha permès buscar vies alternatives. Amb tot, ha demanat «seny» als manifestants «perquè no afectin greument altres activitats que necessiten les carreteres per treballar» i que no es repeteixin escenes com les de França, on es van destrossar camions. L'entitat farà aquest dimecres un balanç més precís de l'afectació que han patit.